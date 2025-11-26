Sanz levanta el reparo de la Intervención a las horas extras de la Policía Local de Sevilla con el respaldo de Vox

Luz verde al desembolso de casi cinco millones por productividades y horas extras ya realizadas por la Policía Local y los Bomberos pese "al demoledor" informe de la Intervención adelantado por Diario de Sevilla. La propuesta del gobierno municipal para levantar el reparo suspensivo formulado por la Interventora Sara Hernández Ibabe ha prosperado gracias al voto de calidad de José Luis Sanz, después de que Vox optara por la abstención y advirtiese de que sería "la última vez que facilita" un reconocimiento de créditos para el personal de ambos cuerpos. La sesión plenaria fue convocada de manera extraordinaria tras la retirada del mismo punto del orden del día del Pleno ordinario de la semana pasada.

Durante el debate, el portavoz popular Juan Bueno defendió la medida argumentando que la decisión busca "velar por la seguridad de los ciudadanos" y la responsabilidad de todos los grupos políticos. Desde la bancada de la formación de Santiago Abascal, Cristina Peláez justificó la abstención apelando a la "responsabilidad hacia la plantilla", aunque criticó la "falta de gestión" por parte del gobierno municipal, afirmando que les "colocan una y otra vez entre la espada y la pared". La concejal instó al alcalde a elaborar "una planificación anual ante el alto número de eventos" que acoge la ciudad. Concluyó denunciando que "Sevilla no está preparada para el modelo de ciudad de eventos".

Los dos partidos de izquierda manifestaron una postura muy crítica con la gestión, votando ambos en contra de la polémica propuesta. La socialista Sonia Gaya calificó la sesión plenaria de "pantomima" ante una situación que se lleva "alargando dos años". También aseguró que el gobierno municipal "no ha hecho casos a los avisos de los grupos y la Intervención" respecto al límite legal de los pagos. La portavoz socialista afirmó que su grupo "no van a seguir siendo cómplices" de esta situación, indicando que "hoy pretende que todos estemos encima de la ley".

En la misma línea se mostró el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, quien describió la situación como un "colapso organizativo" y una "chapuza", y lamentó que se "sigue ignorando a la Intervención general". El edil recriminó que el punto presentado era "igual" al de la semana anterior y que el gobierno de Sanz ha tenido "12 meses para evitar esta situación y no han querido", añadiendo que "no son conscientes de las consecuencias legales de estos actos. Es una chapuza que vulnera la legalidad". Sánchez expuso que Vox "marca el ritmo de la agenda política municipal" y que "el gobierno gobierna al ritmo de la ultraderecha".

Frente a la negativa de ambos grupos de la oposición, Bueno criticó la "frivolidad" de la oposición con la "seguridad de los ciudadanos". Defendió la gestión de los eventos en la ciudad, cifrando en 3.730 los celebrados en lo que va de año, y afirmó que "Sevilla ha estado a la altura, no lo estaremos haciendo tal mal", achacando a PSOE y Con Podemos-IU que "no se alegran de los eventos para erosionar al gobierno".