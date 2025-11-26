La Campana se abre al paso de peatones desde este viernes para facilitar la movilidad en Navidad

Así estaban las obras en la plaza de la Campana hace unos días.

El tramo de la Campana desde el Duque a la calle peatonal Capataz Rafael Franco se abre al paso de los peatones desde este viernes 28 de noviembre para facilitar la circulación de personas en Navidad. Así lo ha comunicado este miércoles la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla que dirige Álvaro Pimentel con objeto de facilitar el tránsito peatonal en la zona coincidiendo con el inicio del Plan de Movilidad de Navidad 2025/26.

Se cumple parcialmente el deseo de los comercios de la zona, que reclamaban que se despejara de obras todo el tramo de La Campana y Martín Vlilla que se cortó a finales de septiembre. Pero la apertura no será completa. El Ayuntamiento no ha especificado cuándo se abrirá este enclave desde Santa María de Gracia al cruce con Orfila.

Movilidad recalcó esta semana que "antes de Navidad" quedaría libre de paso el tramo de la Campana que se empezó a reformar el 29 de septiembre.

Este es el croquis de la zona que se abre al paso de peatones desde este viernes.

Croquis de la zona que se abre / Ayuntamiento de Sevilla

La obra del Tranvibús (TB1) en el centro de Sevilla se extendió desde este jueves a la calle Laraña, lo que ha provocado las quejas de los comerciantes afectados porque el Ayuntamiento no esperó a terminar el tramo anterior de la Campana para cortar más calles. La falta de información y la disparidad de fechas sobre el final de las obras es común en la mayor parte de los comercios consultados.