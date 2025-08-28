Jorge Rey avanza sus cabañuelas para los próximos meses: "Calenturas otoñales, o muy largas o mortales"

Tras un agosto marcado por una larga ola de calor, primero, y temperaturas suaves, durante los últimos días, ¿qué vendrá después? Jorge Rey, el burgalés de 18 años que predijo la borrasca Filomena, acaba de publicar sus tradicionales cabañuelas para los próximos meses, ante el inicio del otoño meteorológico el próximo 1 de septiembre.

El joven aficionado a la meteorología utiliza para sus pronósticos un método mixto que combina la sabiduría popular, la observación de la naturaleza y la consulta de los modelos meteorológicos convencionales. Todas estas fuentes apuntan a que este otoño será mucho menos húmedo e inestable que el del año pasado: "Calenturas otoñales, o muy largas o mortales".

Esta tendencia se explica en buena parte por el mantenimiento de un fenómeno de El Niño neutro, sin anomalías en la temperatura del Pacífico durante este otoño. "Llegará un anticiclón bastante estacionario sobre España que no permitirá que se rompa el vórtice polar y, por tanto, evitará la entrada de masas realmente frías", indica Jorge Rey. A continuación, detallamos sus predicciones mes a mes.

Septiembre: potentes borrascas en la primera quincena

El mes de septiembre comenzará con vientos de sur y temperaturas agradables, según avanza Rey. No obstante, en torno a los días 7 y 8 llegarían potentes borrascas acompañadas de un descenso térmico que afectaría, sobre todo, al norte y centro peninsular, pero que acabarían generalizándose en todo el país. "Podrán prolongarse más en el norte y el este", apunta.

En cuanto a la segunda quince, se espera que la atmósfera se estabilice y suban las temperaturas en el centro y sur del país.

Octubre: las tormentas amenazan el Pilar

Octubre sería por lo general un mes más cálido y seco, a excepción de algunos frentes que rozarán el Cantábrico. Asimismo, hacia el 12 y, luego, hacia el 24 de octubre, las cabañuelas auguran "borrascas con vientos de sur, que harán subir las temperaturas y traigan tormentas al oeste peninsular".

Noviembre: primeras nevadas en cotas altas

La primera quincena estará marcada por la llegada de borrascas con vientos fríos de norte, aunque débiles por lo general. Por otro lado, "se espera la formación de alguna dana en el Mediterráneo", añade el burgalés.

En la segunda mitad de mes, rozarán frente atlánticos y hacia los días 22 y 23, una borrasca dejará precipitaciones en el norte y el este peninsular y "algunas nevadas en cotas altas".

Diciembre: heladas y nieblas persistentes

Jorge Rey advierte que la atmósfera continuará estable por la instauración de una dorsal africana, que dejará "nieblas y heladas contundentes en la Meseta Norte", pero días con temperaturas agradables. De cara al 18 de diciembre, se espera la llegada de flujo atlántico que traiga viento y humedad a zonas del norte y el levante.

En torno a Navidad, el tiempo vuelve a estabilizarse, antes de la formación durante los últimos días del año de "borrascas de norte con frío polar", que se mantendrán al comienzo de 2026. Con ello se advierte el cambio en la tendencia hacia el fenómeno de La Niña.