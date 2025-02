Jorge Rey, la historia detrás del joven que ha revolucionado la meteorología en España: "No soy ningún experto"

Jorge Rey se ha convertido en el creador de contenido sobre meteorología más popular. Su carta de presentación ante el gran público fue el pronóstico de la borrasca Filomena, el mayor temporal de nieve en la historia reciente de España que puso en jaque la red de carreteras allá por enero de 2021. Entonces el joven, con tan solo 14 años de edad, puso de actualidad las cabañuelas, un método de predicción tradicional basado en la observación de los cambios atmosféricos.

"La naturaleza es algo que me llama desde pequeño. He estado viviendo muy cerca de los animales y del campo, y lo sigo haciendo", afirma Rey. Pero fue precisamente la nieve lo que le hizo interesarse por el clima: "Quería saber cuándo volvería a nevar y entonces empecé a leer y aprender sobre las previsiones meteorológicas". En este aspecto, su vínculo con Rafael Sedano, el pastor de Monasterio de Rodilla (Burgos), su pueblo natal, fue determinante. "Relacionarme con gente mayor me ha hecho estar más en contacto con lo tradicional, con lo de toda la vida, y también he podido ver y comparar lo antiguo con lo moderno", explica el joven de 18 años en declaraciones para Diario de Sevilla.

Cuando le llegó el bum de popularidad tras Filomena, el burgalés colaboraba con Radio Espinosa Merindades, donde sigue trabajando. En 2021 Jorge Rey era un incipiente colaborador de contenido y, hoy en día, congrega más de 151.000 seguidores en Instagram, 109.000 en TikTok y 83.000 en YouTube. "Llevo haciendo ya previsiones desde hace años, aunque no por ello soy ningún experto. Quizás dentro de algunos años lo sea", matiza. No obstante, Jorge Rey ha conseguido "tras muchas predicciones erradas y acertadas" desarrollar métodos basados en lo tradicional "para poder acertar con mayor contudencia".

"Mi actividad y la de la AEMET es compatible"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha censurado que "las cabañuelas no tienen base científica alguna" y que las predicciones del tiempo son fruto de "un complejo proceso" a cargo de "los profesionales y comunicadores de la meteorología". En un artículo, el organismo concluye que las predicciones basadas en las cabañuelas son vagas y generales, que pueden acertar, pero no medir la intensidad de la precipitación o la velocidad del viento.

Más recientemente, la AEMET publicaba un mensaje en su cuenta de X en el que acusaba a los medios de comunicación de "utilizar una fuente inadecuada para informar del tiempo, haciendo pasar por meteorólogo alguien que no lo es", en alusión directa a Jorge Rey. Sin embargo, el joven le quita hierro el asunto y asegura que no existen ningún tipo de tensiones con la agencia estatal: "Nuestra actividad se complementa". En tiempos de negacionismo climático, Jorge cree que se debe fomentar el debate "desde el respeto y no desde la supremacía y el ego" en favor del conjunto de la sociedad.

Asimismo, Rey tiene claro que la meteorología trasciende la información de servicio y condiciona el día a día de sus consumidores. "De hecho, a veces se enfada la gente porque la app del móvil decía que no iba a llover y llueve", ejemplifica. El burgalés, quien agradece las críticas, concluye: "Los que nos dedicamos a informar sobre el tiempo y hacer previsiones, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, aunque no sea tan fácil".