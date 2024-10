El experto en meteorología Jorge Rey, sobre la DANA: "No puede ser que el primer aviso llegue cuando ya han caído 300 litros"

Valencia ha sufrido la peor gota fría del siglo, con inundaciones que han provocado este martes al menos 62 muertos y decenas de desaparecidos. La DANA Orestes ha dejado precipitaciones con acumulados de hasta 300 litros en algunas localidades como Requena, la interrupción del tráfico ferroviario en la línea de AVE Madrid-Valencia y cortes de tráfico en las principales autovías de la región, además de incontables daños materiales. Una de las imágenes del día han sido las ramblas colapsadas o los coches abandonados en la carretera por la magnitud de las inundaciones. Un temporal que ha irrumpido de la peor forma posible en nuestro país, pero del que existían indicios desde hace ya varios días, según declaraciones de Jorge Rey el joven experto en meteorología, a este periódico.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana recibieron en la jornada ayer una alerta de Protección Civil en sus móviles a las 20:00 horas, para instarles a evitar desplazamientos por carretera. Un protocolo que habría llegado tarde, a tenor de las lluvias acumuladas en aquel momento de la tarde. "Se deberían haber activado los avisos días antes. Desde hace una semana se veía cómo la DANA iba a aislarse en torno al Mediterráneo", opina el divulgador. La alerta ha vuelto a sonar en los teléfonos de los valencianos a las 07:00 horas de este miércoles, después de una madrugada en la que no han cesado las riadas.

"Se necesita mejor y mayor prevención. No puede ser que el primer aviso llegue después de haber caído 300 litros, cuando el tiempo de reacción es mínimo", expresa Rey. Este joven burgalés, conocido por sus previsiones meteorológicas con base en métodos ancestrales, no comparte que se suela "retrasar lo máximo posible los avisos o protocolos". "Hasta el último momento, la AEMET no activó el aviso rojo", ejemplifica.

"Una cosa es movilizar recursos y otra alertar", dice el creador de contenido sobre meteorología. Según ha podido constatar con algunos residentes en la Comunidad Valencia, Jorge Rey asegura que se ha echado en falta mayor anticipación. "Es responsabilidad de las administraciones alertar a la población; si luego no ocurre nada, mejor, pero siempre se debe anteponer la seguridad del ciudadano", concluye.

Por qué la DANA ya se prevía desde hace varios días

En cuanto a los efectos devastadores de la DANA, Rey explica que, si bien "los modelos ya advertían de acumulaciones copiosas" en muchos puntos del Levante. "Hemos tenido llegada de una masa de aire frío en altura que, unido al calor habido en zonas del Mediterráneo, ha generado las tormentas", afirma el experto. Las previsiones apuntaban al descolgamiento de esta DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre la península Ibérica desde el pasado fin de semana, con vientos húmedos a tierra, que han propiciado el trágico temporal en Valencia.

La DANA permanecerá aún varios días aislada sobre nuestro país, donde "se va a quedar hasta que se desgaste y disminuya el frío en altura", dice Rey. Las precipitaciones y tormentas continuarán afectando al litoral mediterráneo y otras zonas de España durante todo el fin de semana, aunque "tenderá a remitir hasta la semana que viene".

El papel de la naturaleza en estos fenómenos: "Las grullas predicen el frío"

Jorge Rey comenta que las grullas han llegado a España desde hace varias semanas, un signo ineludible de la llegada de un frío "inusual para la época", que también irá a menos durante los próximos días. "La nieve ha llegado por adelantado a zonas del Sur o cotas altas de Asturias", cuenta, y no se esperán fenómenos significativos, más allá de que este año se cumple el refrán: "Por los Santos, nieve en los altos".