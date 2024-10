Jorge Rey hace un vaticinio que enciende las alarmas: "La presencia de grullas augura nieves"

Jorge Rey, el joven meteorólogo de 18 años originario de Burgos, se ha convertido en un referente en el mundo de las predicciones meteorológicas gracias a sus acertados pronósticos. En una entrevista exclusiva con Sport, Rey explicó el método propio que ha perfeccionado basado en las cabañuelas y en la observación de la atmósfera, el cual le permite realizar predicciones a largo plazo.

Según sus últimas observaciones, la segunda quincena de octubre se presenta inestable, con lluvias que se desplazarán desde el noroeste peninsular hacia zonas del Sistema Ibérico y el Mediterráneo a partir del viernes 25 de octubre. Además, el meteorólogo advierte sobre la llegada de una masa de aire frío procedente del norte.

La presencia de grullas en Soria y otros puntos de España es, según Rey, una señal inequívoca de que "el frío, las heladas y las nevadas aparecerán en cualquier momento". El experto vaticina que "de aquí a un mes toca hablar de la llegada del invierno, pero de ese invierno bien entrado. La llegada de fríos continentales, de vientos del norte va a ser una realidad este próximo mes de noviembre".

Evolución de las temperaturas en octubre y noviembre

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas suaves y agradables hasta el fin de semana, momento en el que se producirá un notable descenso térmico. Este cambio de temperaturas es habitual en esta época del año, cuando el otoño comienza a asentarse y a dar paso a los primeros indicios del invierno.

Los pronósticos de Jorge Rey apuntan a que el mes de noviembre traerá consigo un clima más frío de lo habitual, con la llegada de vientos continentales del norte y posibles nevadas en zonas de montaña. Es importante estar preparados para estos cambios bruscos de temperatura y seguir de cerca las predicciones meteorológicas para planificar las actividades al aire libre.

El fenómeno de las grullas y su relación con el cambio de estación

Las grullas son aves migratorias que suelen desplazarse desde el norte de Europa hacia zonas más cálidas del sur durante el otoño. Su avistamiento en diferentes puntos de la península ibérica es un indicador natural de que el clima está cambiando y de que el invierno se aproxima.

Estos majestuosos animales son conocidos por su característico vuelo en formación de V y por sus cantos, que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Su presencia no sólo anuncia un cambio en las condiciones meteorológicas, sino que también supone un espectáculo natural que maravilla a amantes de la naturaleza y ornitólogos.

La importancia de los pronósticos meteorológicos a largo plazo

Los pronósticos a largo plazo, como los que realiza Jorge Rey, son fundamentales para diversos sectores, como la agricultura, el turismo y la gestión de recursos hídricos. Anticiparse a los cambios en el clima permite a estos sectores planificar de manera más eficiente sus actividades y tomar medidas para minimizar los posibles impactos negativos.

Además, contar con predicciones fiables y detalladas ayuda a la población en general a prepararse adecuadamente para las diferentes condiciones meteorológicas, ya sea protegiendo sus hogares, adaptando su vestimenta o planificando sus desplazamientos con mayor seguridad.

El mes de noviembre “empieza tranquilo, pero la semana del 4 nos volverá a traer lluvias, que afectarán sobre todo a zonas del norte y noroeste”, asegura el “niño meteorólogo”. Luego, la segunda semana del mes estará marcada por el paso de “una masa de aire frío”; la cual provocará el descenso de las cotas de nieve y el paso de algunos frentes desde el Atlántico.

“Exceptuando lo que va a pasar en la primera quincena de noviembre, momento en el que podríamos hablar de frío, el resto del mes no se va muy especial. Será un tiempo vago, muy tranquilo”, afirma Jorge Rey. Sin embargo, prevé la llegada de un “anticiclón, provocando heladas y niebla”, a partir de la semana del 18.

Por su parte, el tiempo en diciembre será tranquilo y agradables. Al menos, al principio. A mediados de mes, indica el joven, comenzará a llegar la inestabilidad en zonas del norte o del Levante, aunque se mantendrá pocos días. Asimismo, “las Navidades serán tranquilas”, sostiene.

Por último, asegura el burgalés, lo peor coincidirá con los últimos días de diciembre y, en concreto, con Año Nuevo: “Se fastidiarán las vacaciones”. Así, habla de un cambio abismal en los primeros días de 2025.

Desde que predijo la llegada de la borrasca Filomena en 2021, Jorge Rey se ha convertido en una referencia del método de las cabañuelas. Algo con lo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no está de acuerdo. “Las cabañuelas, por muy arraigadas culturalmente que estén, no tienen veracidad alguna desde el punto de vista científico”, sostiene eltiempo.es. Y uno de los primeros planteamientos que se cuestiones es por qué se escogen los días de enero y agosto, en lugar de otro período similar. “No parece haber una razón argumentada y coherente”.

Asimismo, el portal de eltiempo.es añade también que las predicciones de las cabañuelas son genéricas. Sin embargo, como hemos podido ver, algunas predicciones se han cumplido con total precisión.

Ahora, para sus más de 75 mil suscriptores en YouTube, el joven burgalés ha alertado de que el 29 de septiembre se producirá un cambio muy significativo. Y su fuente no es otra que el empleo del método de las cabañuelas. “Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo”, relató Jorge Rey en una entrevista con el diario deportivo Sport.

Desde la predicción de la borrasca Filomena la popularidad de Jorge Rey no ha dejado de crecer. El chaval, que se promociona como "tu hombre del tiempo", escribe en su propio blog El tiempo con JR y cuenta en la actualidad con una cantidad considerable de seguidores en sus perfiles de redes sociales Instagram (139.000), TikTok (87.400) o YouTube (75.600). A pesar de su polémico método de pronóstico, que conjuga la sabiduría popular con los modelos numéricos de predicción meteorológica habituales, Rey mantiene que su sueño es "ser meteorólogo".

Muchos usuarios han depositado su confianza en las predicciones del tiempo de Jorge Rey, una cuestión que la Agencia Española de Meteorología rechaza tajantemente. En su momento, la AEMET hizo una publicación en la que tilda a las cabañuelas y otros métodos como las témporas, el calendario zaragozano o el Día de la Marmota en Estados Unidos de "folclore" y "pseudociencias". De manera velada, la entidad apunta a que el hecho de que Jorge Rey predijera Filomena fue fruto de la casualidad, "ya que las cabañuelas no tienen base científica alguna", y recuerda que las predicciones del tiempo son fruto de "un complejo proceso" a cargo de "los profesionales y comunicadores de la meteorología".

"Las ciencias estudian hasta por qué a la abuela le duele la rodilla cuando va a llover, por cambios de humedad. El problema que tiene el dolor de rodilla es que no te pueden decir intensidad de precipitación, si habrá tormenta o la velocidad de los vientos, porque una humedad alta no siempre implica lluvia", ironiza la AEMET. La agencia estatal concluye que las predicciones basadas en las cabañuelas, como "abundantes nevadas en enero" o "frío para la segunda semana de febrero", son vagas y generales. Al igual que los horóscopos, pueden acertar, pero jamás ir más allá al concretar, por ejemplo, cantidades y umbrales.