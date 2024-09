Jorge Rey hace una advertencia para el 29 de Septiembre: "Será un cambio muy significativo"

El joven prodigio de la meteorología española, Jorge Rey, quien a sus 17 años ya se ha convertido en un referente en el campo de las predicciones del tiempo gracias a sus acertados pronósticos, ha lanzado una alerta a los españoles de cara a finales de septiembre y principios de octubre. En una entrevista al diario deportivo Sport, el burgalés ha compartido detalles sobre su particular método de predicción, así como sus proyecciones para las próximas semanas.

Rey, quien se autodenomina como "tu hombre del tiempo", ha perfeccionado a lo largo de los años un método propio basado en las cabañuelas y en la observación de la atmósfera. Este enfoque único le permite realizar predicciones meteorológicas a largo plazo con un alto grado de precisión. "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo", explicó el joven en la entrevista.

En cuanto a las previsiones para la recta final de septiembre, Jorge Rey ha señalado que se espera la llegada del veranillo de San Miguel, aunque matizó que no se tratará de un calor veraniego propiamente dicho, sino más bien de "temperaturas agradables, más que primaverales". No obstante, el experto ha advertido que a partir del 29 o 30 de septiembre se notará un cambio de tendencia significativo.

Cambio de tendencia a finales de septiembre

Según las predicciones de Rey, el cambio de tendencia comenzará a notarse principalmente en la zona del Cantábrico, aunque no será hasta principios de octubre cuando se hará más evidente en el resto de la Península Ibérica. "Lo que se notaría será algo en el Cantábrico y poco más, pero según empecemos octubre, no solo vamos a hablar de nieve, sino de nieblas", afirmó el joven meteorólogo.

El momento clave llegará en torno al 5 o 6 de octubre, cuando se prevé la llegada de una borrasca que afectará inicialmente a las Islas Canarias, dejando allí algunas tormentas. Posteriormente, este fenómeno meteorológico se desplazará hacia la Península Ibérica, provocando tormentas en zonas del suroeste y del oeste.

Tormentas en el Levante y posible nieve en cotas medias

A lo largo de la semana del 7 de octubre, el frente irá cruzando la Península hasta alcanzar las zonas del mediterráneo, donde se esperan tormentas en el Levante. Sin embargo, de cara al fin de semana, que coincide con el puente del Pilar, Jorge Rey ha señalado que el tiempo volverá a estabilizarse.

Pero la alerta no termina ahí. "En torno al 10 de octubre, justo antes del Pilar, teniendo esa borrasca, llegaría algo de aire frío desde zonas del norte provocando no solo la posibilidad de nieve en cotas altas, sino también incluso los primeros posibles copos ya en cotas medias", advirtió Rey. No obstante, el experto aclaró que no se espera la llegada de un "supertemporal invernal", al menos por el momento.

Recomendaciones ante los cambios meteorológicos

Ante las previsiones de cambios significativos en las condiciones meteorológicas para las próximas semanas, se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones de los servicios oficiales de meteorología y tomar las precauciones necesarias en caso de desplazamientos o actividades al aire libre, especialmente en las zonas mencionadas por Jorge Rey en su alerta.

Asimismo, es importante recordar que, a pesar de la precisión demostrada por el joven meteorólogo en sus pronósticos, siempre existe un margen de incertidumbre en las predicciones a largo plazo, por lo que es fundamental mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

Con su alerta, Jorge Rey una vez más demuestra su habilidad para anticiparse a los cambios en las condiciones atmosféricas y su compromiso por mantener a la población informada. Sus acertadas predicciones le han valido el reconocimiento como un referente en el campo de la meteorología, pese a su corta edad.