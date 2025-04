El filósofo Jianwei Xun, autor de 'Hipnocracia', no existe y es fruto de la Inteligencia Artificial

El filósofo de Hong Kong Jianwei Xun, autor del exitoso libro Hipnocracia, un ensayo sobre los mecanismos de poder en la era digital, no existe, es en realidad fruto de la Inteligencia Artificial (IA), en una operación orquestada por el escritor italiano Andrea Colamedici, según desveló un artículo publicado en el último número del semanal italiano L´Espresso. El libro, objeto de debate en varios foros, había llamado la atención de la periodista de L'Espresso Sabina Minardi que con algunas dudas sobre la redacción y el intento de contactar con el autor desveló el 'engaño" orquestado por el también filósofo Colamedici, que firma como traductor aunque lo ha escrito gracias a dos plataformas de IA.

En una entrevista publicada en el semanal, Colamedici asegura que nunca quiso "construir una falsificación ni montar un engaño para demostrar que los periódicos no son capaces de controlar la información" y que lo le interesaba era elaborar "un proyecto narrativo con el que construir la misma realidad que el libro analizaba teóricamente: crear un ecosistema narrativo que permitiera a la gente poner a prueba de inmediato los conceptos que leía"

"Quería un libro que funcionara como soporte técnico pero también como herramienta práctica, de análisis y demostración. Me preguntaba: ¿cómo puedo contar una historia que aún no tiene nombre y construir todo desde cero? Hoy podemos inventar nuevas formas de hacer filosofía. Uno es hacerte vivir una experiencia; Otra es co-crear junto con la inteligencia artificial", justifica Colamedici. Un proyecto, que la periodista de la revista italiana, advierte que prueba "como los sistemas de IA pueden convertirse en coautores de la cultura. Y una alerta roja para información". "Si Xun no existe, ¿quién escribió el libro?", pregunta la periodista a Colamedici, que responde:

"No es posible decir con claridad quién escribió qué: he elaborado un camino en varios pasos a partir de las palabras". "Mi reflexión comenzó con un análisis de Nadia Urbinati en el (diario) Domani que decía: Trump está catalizando algo nuevo, pero todavía no tenemos un nombre para ello. Lo pensé", dijo al añadir que después de eso hizo dos proyectos con dos plataforma de IA y los unió. L'Espreso alerta que, aunque ahora se sepa que Hipnocracia es un experimento de construcción narrativa para un proyecto de investigación académica, "sin embargo, desde su lanzamiento el 15 de enero, se ha movido con la dinámica de un verdadero libro de éxito: tres reimpresiones en dos meses, entre los veinte ensayos más vendidos, reseñado y citado en todas partes". El verdadero autor asegura que en el libro "ha esparcido cosas alienantes, migajas como en Hansel y Gretel. Parte de la desorientación experimentada está dictada por la recursión, una estructura intrínseca a la producción de inteligencia artificial, que a menudo vuelve a los conceptos". Ahora el libro será publicado "con un epílogo sobre el significado de la operación", concluye.