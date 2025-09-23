El huracán Gabrielle llegará a España como borrasca extropical: "Dejará lluvias localmente intensas, viento y temporal marítimo"

El comienzo de esta semana ha estado marcado por un notable descenso de las temperaturas en la península, que coincide con el inicio del otoño astronómico. En paralelo, persisten los chubascos localmente intensos en el extremo noreste y Baleares. Si bien se espera que suban las temperaturas y remitan las lluvias durante la segunda parte de la semana, los expertos se mantienen pendientes de la posible llegada del huracán Gabrielle a las costas de España, ya como borrasca extropical.

El huracán Gabrielle se formó el pasado domingo y, después de atravesar aguas excepcionalmente cálidas del océano Atlántico, se ha fortalecido este lunes hasta alcanzar la categoría 4. Tras ello, el sistema comenzaría a debilitarse a medida que se desplaza hacia el este rumbo a las islas Azores.

"El ciclón tropical podría llegar este viernes aún como tormenta tropical a Azores y, a partir de entonces, podría aproximarse a la península ya como borrasca", asegura el climatólogo Samuel Biener en un vídeo para Meteored. Aún existe incertidumbre sobre su intensidad y la posición del centro de bajas presiones: el arco de posibilidades abarca desde el suroeste de Irlanda al golfo de Cádiz, según el modelo meteorológico.

No obstante, aumentan las posibilidades de que el exhuracán Gabrielle se acerque a las costas de Galicia. "La borrasca podría dejar lluvias localmente intensas, viento y temporal marítimo en zonas del norte", concluye Barnier.

Primera mitad de semana, más fresca e inestable

Este martes, predominará el ambiente fresco por la influencia del chorro polar, con un descenso notable de las máximas en la vertiente mediterránea. Además, el descolgamiento de una dana sobre el sur de Francia favorecerá la persistencia de los chubascos y tormentas localmente fuertes en Cataluña y Baleares. Asimismo se esperan nubes de evolución el tercio norte con precipitaciones débiles en el Cantábrico.

El miércoles 24, la península y Baleares permanecerán bajo la influencia de las bajas presiones sobre el sudeste de Francia. La probabilidad de tormentas localmente fuertes en el litoral catalán se mantendrá durante la madrugada. En el sudeste, se desarrollará abundante nubosidad de evolución, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales.

A partir del jueves 25, la entrada de aire subtropical, húmedo y cálido, podría dejar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas en zonas altas del sur y sureste peninsular y Baleares.

Veranillo de San Miguel antes de la posible llegada de Gabrielle

Las altas presiones regresan a partir del viernes 26, con predominio de cielos poco nubosos y temperaturas tanto mínimas como máximas en ascenso. Así, se esperan 32ºC en Sevilla, 29ºC en Toledo o 25ºC en León. Misma tendencia para la jornada del sábado 27, cuando se esperan 33ºC en Córdoba, 27ºC en Madrid o 26ºC en Logroño.

Aunque con elevada incertidumbre, a partir del domingo 28 se espera un aumento de la inestabilidad por la influencia del exhuracán Gabrielle. Así, predominarán los cielos nubosos y se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas.