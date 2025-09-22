Tiempo en Sevilla: el otoño astronómico empieza con un importante bajón de las temperaturas

Después de unas semanas algo más cálidas de lo normal, el fin de semana ha traído consigo un notable descenso de las temperaturas en Andalucía. Este desplome térmico se ha podido sentir en Sevilla, donde los termómetros han pasado de los 39ºC del pasado viernes a los 30ºC de este lunes 22 de septiembre. Durante el resto de la semana, las previsiones apuntan a que el tiempo se mantendrá estable, aunque con ligeras variaciones.

"Estamos ante una semana en la que apenas lloverá en muchas zonas de Andalucía", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Además, se esperan "vaivenes térmicos que harán que la semana esté en torno a lo normal para esta época del año". En el caso de la capital hisplense, las máximas oscilarán entre los 30ºC y los 33ºC, una tendencia similar a la de muchos otros puntos de la provincia.

Bajón de temperaturas en Sevilla: de los 39ºC a los 30ºC

La semana del 22 al 28 de septiembre comienza en Sevilla con una sensación térmica considerablemente más suave, rompiendo así con el patrón de la primera quincena del mes. Continúa haciendo calor, pero sin alcanzar unas temperaturas demasiado elevadas. Asimismo, el descenso también se refleja en unas mínimas que no superan los 17ºC en la capital; e incluso bajan hasta los 9ºC en localidades como Écija, durante la jornada de este lunes.

De acuerdo con la Aemet, la mañana ha llegado bajo "cielos poco nubosos y temperaturas en descenso". Las previsiones apuntan a 30ºC de máxima en Sevilla o la propia Écija; 29ºC en Morón de la Frontera o Lebrija; y 25ºC en Guadalcanal. Por lo tanto, estamos ante un panorama más fresco que se mantendrá así a lo largo de la semana.

Ligero vaivén térmico durante la semana

No obstante, como informa la Aemet, hay que tener en cuenta que se producirán ligeras variaciones térmicas. Así, las temperaturas subirán un poco el martes 23 de septiembre, con 32ºC en Lebrija, 31ºC en Sevilla o se mantendrán estables en otras zonas, como Écija, con sus 30ºC. Este último municipio, además, vivirá un notable incremento de las mínimas, pasando de los 9ºC a los 14ºC.

Por su parte, el miércoles 24 de septiembre continúa en la misma línea, sin muchas variaciones. A nivel general del conjunto andaluz, las mínimas podrían ir en ascenso en determinados puntos, mientras que las máximas permanecerán sin cambios, a excepción de lo relativo a la vertiente mediterránea. El jueves 25 parece que será el día en el que las mínimas alcanzarán su punto más alto, con 17ºC en Sevilla y Estepa o 16ºC en Écija y Fuentes de Andalucía. A partir de entonces, y hacia el fin de semana, volverán a bajar entre -2 y -4ºC.

Teniendo en cuenta estos datos, la semana comienza el mismo día que empieza el otoño astronómico. Según explica la Aemet en redes sociales, "todavía esta tarde (lunes 22 de septiembre) se pueden generar algunos chubascos tormentosos en el extremo oriental de Andalucía", así como la mencionada "bajada térmica en amplias zonas". Finalmente, "seguirá el poniente y las máximas se registrarán en zonas terrales locales".