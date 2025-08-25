Calendario escolar en Andalucía: inicio del curso, festivos, puentes y vacaciones en cada provincia

Aunque todavía queda mucho verano por delante, lo cierto es que el nuevo año lectivo está cada vez más cerca. Así, con la llegada de septiembre, miles de escolares andaluces retomarán sus clases y el clima relajado del período estival, poco a poco, le irá cediendo paso una vez más a la rutina.

De acuerdo con el calendario escolar 2025 - 2026 de la Junta de Andalucía, el curso comenzará una vez más de manera escalonada, en función del nivel educativo. Por norma general, la 'vuelta al cole' sucede entre los días 10 y 15 de septiembre. Las enseñanzas de idiomas o artísticas superiores se retrasan un poco más, hacia el 22 del mismo mes; mientras que, puntualmente, el primer ciclo de infantil puede comenzar el 3 de septiembre en algunas provincias, como Málaga.

Festivos en Andalucía para el curso 2025 - 2026

Además, hay que tener en cuenta los períodos vacacionales, como la Navidad, Semana Santa o el verano con su correspondiente final de curso; y los puentes y festivos que cubren el calendario de este nuevo año para disfrutar de pequeños espacios de descanso:

Lunes 13 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España ( se atrasa el carácter festivo del domingo 12, Día de la Hispanidad)

de 2025: Fiesta Nacional de España ( se atrasa el carácter festivo del domingo 12, Día de la Hispanidad) Sábado 1 de noviembre de 2025: Día de Todos los Santos.

de 2025: Día de Todos los Santos. Sábado 6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución.

de 2025: Día de la Constitución. Lunes 8 de diciembre de 2025: Día de la Inmaculada Concepción.

de 2025: Día de la Inmaculada Concepción. Del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026 : vacaciones de Navidad.

: vacaciones de Navidad. Sábado 28 de febrero de 2026: Día de Andalucía.

de 2026: Día de Andalucía. Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026 : vacaciones de Semana Santa.

: vacaciones de Semana Santa. Viernes 1 de mayo de 2026 : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Sábado 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen.

Calendario escolar en Huelva

Ahora bien, lo cierto es que, además de los festivos comunes en toda España y en Andalucía, cada provincia cuenta con sus propias festividades, además de ligeras variaciones en el calendario escolar. Así, por ejemplo, en el caso de Huelva nos encontramos el siguiente escenario:

Inicio de curso : 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente; y 22 de septiembre para los estudiantes de idiomas.

: 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente; y 22 de septiembre para los estudiantes de idiomas. Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. No obstante, 6 de enero es el día de la Epifanía y el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero.

: del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. No obstante, 6 de enero es el día de la Epifanía y el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 3 de abril, teniendo en cuenta que los días 2 y 3 son festivos nacionales.

: del 30 de marzo al 3 de abril, teniendo en cuenta que los días 2 y 3 son festivos nacionales. Festivos provinciales : 7 de enero (día no lectivo provincial) y 2 de marzo (Día de la Comunidad Educativa).

: 7 de enero (día no lectivo provincial) y 2 de marzo (Día de la Comunidad Educativa). Fin de curso: 22 de junio para todas las etapas.

Calendario escolar en Cádiz

En el caso de Cádiz, el calendario es muy similar, aunque las vacaciones de Navidad empiezan un día antes y la Semana Santa se extiende hasta el 5 de abril:

Inicio de curso : 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente; y 22 de septiembre para los estudiantes de idiomas.

: 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente; y 22 de septiembre para los estudiantes de idiomas. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. No obstante, 6 de enero es el día de la Epifanía y el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero.

: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. No obstante, 6 de enero es el día de la Epifanía y el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 5 de abril.

: del 30 de marzo al 5 de abril. Festivos provinciales : 10 de octubre (día no lectivo provincial) y 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa).

: 10 de octubre (día no lectivo provincial) y 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa). Fin de curso: 22 de junio para todas las etapas.

Calendario escolar en Sevilla

Inicio de curso : 10 de septiembre para Educación Infantil, Primaria y Especial; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP y Educación Permanente; y 22 de septiembre para Enseñanzas Artísticas superiores.

: 10 de septiembre para Educación Infantil, Primaria y Especial; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP y Educación Permanente; y 22 de septiembre para Enseñanzas Artísticas superiores. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. No obstante, el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero.

: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. No obstante, el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 5 de abril.

: del 30 de marzo al 5 de abril. Festivos provinciales : 7 de enero (día no lectivo provincial) y 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa).

: 7 de enero (día no lectivo provincial) y 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa). Fin de curso: 22 de junio para todas las etapas.

Calendario escolar en Córdoba

Inicio de curso : 1 de septimbre para las Enseñanzas Deportivas; 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas; y 22 de septiembre para Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas superiores.

: 1 de septimbre para las Enseñanzas Deportivas; 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas; y 22 de septiembre para Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas superiores. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. No obstante, el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero.

: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. No obstante, el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 5 de abril.

: del 30 de marzo al 5 de abril. Festivos provinciales : 3 de noviembre (día no lectivo provincial) y 7 de enero (día no lectivo provincial).

: 3 de noviembre (día no lectivo provincial) y 7 de enero (día no lectivo provincial). Fin de curso: 22 de junio para educación primaria y secundaria.

Calendario escolar en Málaga

Inicio de curso : 3 de septiembre para el primer ciclo de Educación; 10 de septiembre para el segundo ciclo de Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP y Educación Permanente; y 22 de septiembre para Enseñanzas Artísticas superiores e idiomas.

: 3 de septiembre para el primer ciclo de Educación; 10 de septiembre para el segundo ciclo de Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP y Educación Permanente; y 22 de septiembre para Enseñanzas Artísticas superiores e idiomas. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. El día 6 es la Epifanía del Señor y las clases se retoman en este caso el 7 de enero.

: del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. El día 6 es la Epifanía del Señor y las clases se retoman en este caso el 7 de enero. Semana Blanca : del 23 al 26 de febrero. Además, el día 27 es el de la Comunidad Educativa, por lo que los alumnos estarán una semana entera sin clase.

: del 23 al 26 de febrero. Además, el día 27 es el de la Comunidad Educativa, por lo que los alumnos estarán una semana entera sin clase. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 3 de abril.

: del 30 de marzo al 3 de abril. Festivos provinciales : 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa).

: 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa). Fin de curso: 22 de de mayo para segundo de Bachillerato; y el 23 de junio para el resto de los cursos.

Calendario escolar en Granada

Inicio de curso : 1 de septimbre para las Enseñanzas Deportivas; 3 de septiembre, primer ciclo de Infantil; 10 de septiembre, segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, E.S.O., Bachillerato, FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas; y 22 de septiembre, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores.

: 1 de septimbre para las Enseñanzas Deportivas; 3 de septiembre, primer ciclo de Infantil; 10 de septiembre, segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, E.S.O., Bachillerato, FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas; y 22 de septiembre, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 5 de abril.

: del 30 de marzo al 5 de abril. Festivos provinciales : 3 de noviembre (día no lectivo provincial), 2 de mazo (Día de la Comunidad Educativa), 5 de junio (día no lectivo provincial).

: 3 de noviembre (día no lectivo provincial), 2 de mazo (Día de la Comunidad Educativa), 5 de junio (día no lectivo provincial). Fin de curso: 22 de junio.

Calendario escolar en Jaén

Inicio de curso : 10 de septiembre, Educación Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, el resto de niveles.

: 10 de septiembre, Educación Infantil, Primaria y Educación Especial; 15 de septiembre, el resto de niveles. Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Vacaciones de Semana Santa : del 30 de marzo al 5 de abril.

: del 30 de marzo al 5 de abril. Festivos provinciales : 3 de noviembre (día no lectivo provincial), 2 de mazo (Día de la Comunidad Educativa), 5 de junio (día no lectivo provincial).

: 3 de noviembre (día no lectivo provincial), 2 de mazo (Día de la Comunidad Educativa), 5 de junio (día no lectivo provincial). Fin de curso: 22 de junio.

Calendario escolar en Almería