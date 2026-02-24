Tiempo para el Día de Andalucía: la Aemet adelanta un fin de semana con temperaturas suaves y poca lluvia el 28 de febrero

Con el Día de Andalucía a la vuelta de la esquina, la previsión del tiempo se convierte en un aspecto fundamental para planificar actividades al aire libre y escapadas de fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), febrero de 2026 está siendo más cálido de lo habitual, con temperaturas altas pero algo inestables. Después de una primera quincena especialmente lluviosa, la recta final del mes se perfila mucho más seca, con pocas precipitaciones en el horizonte.

Este cambio llega tras un comienzo de año marcado por las borrascas atlánticas, que causaron inundaciones e incidencias en varias zonas de la región. Ahora, el tiempo parece estabilizarse a medida que se acerca el 28 de febrero. Se prevé un clima suave y agradable para disfrutar de las celebraciones, aunque la posibilidad de cambios repentinos aún mantiene a muchos atentos a las últimas actualizaciones. Si bien los planes al aire libre podrían verse favorecidos por el buen tiempo, los últimos días del mes podrían traer alguna sorpresa.

¿Qué tiempo va a hacer el Día de Andalucía?

Este año, el Día de Andalucía cae en sábado, lo que significa que muchos trabajadores y estudiantes no podrán disfrutar de un festivo adicional. Sin embargo, algunos aún optan por celebrarlo de manera especial, y el tiempo parece acompañar estos planes. De hecho, este martes 24 de febrero se presenta estable, con cielos despejados y sin variaciones térmicas significativas respecto al día anterior, según la Aemet. Esto se debe a la actual situación anticiclónica, que ha dejado tras de sí las lluvias persistentes de la primera quincena de mes.

No obstante, el meteorólogo Mario Picazo habla sobre el regreso de la inestabilidad en ElTiempo.es. "Poco a poco, se nos irá el anticiclón y a mediados de semana empezaremos a notar cómo el tiempo se vuelve más inestable. Aunque la cota de nieve inicialmente va a ser alta, con el paso de los días, sobre todo cara al fin de semana irá bajando". ¿Cómo afecta esto al Día de Andalucía en la comunidad?

Este panorama tendrá una especial incidencia en el norte peninsular, con la llegada de nuevos frentes, o en las islas orientales de las Canarias. Mientras tanto, las probabilidades de lluvia en Andalucía son muy escasas: inferiores al 10% o nulas el sábado 28 de febrero en todas las capitales de provincia. Localmente, se espera un 15% en zonas como Guadalcanal (Sevilla).

En cuanto a las temperaturas, permanecen estables toda la semana, con máximas superiores a los 20ºC el Día de Andalucía: 25ºC en Sevilla, 22ºC en Huelva, Córdoba y Almería, 21ºC en Jaén y Granada, y 20ºC en Cádiz y Málaga. Por su parte, las mínimas oscilan en torno a los 8ºC de la capital cordobesa y los 12ºC de la gaditana.

El domingo 1 de marzo se consolida como una jornada de transición hacia un nuevo escenario, con lluvias escasas pero generalizadas. Será el lunes 2 de marzo, según las previsiones de la Aemet, cuando las probabilidades aumenten por encima del 50% en la mayor parte de Andalucía. Las precipitaciones serán más probables en zonas de la mitad oriental, como Jaén (70%) o Granada (90%); así como también en la provincia onubense (90% en Aracena o un 80% en Aroche).

Mientras tanto, se esperan lluvias también en Sevilla, con un 65% de probabilidades en la capital y más de un 70% en localidades del norte; y en Córdoba (60%) o Cádiz (55%). Más escasas serán en puntos de la vertiente mediterránea, como Málaga (25%).