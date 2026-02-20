Cómo solicitar las ayudas en Andalucía para los afectados por el tren de borrascas

Las sucesivas borrascas atlánticas que han marcado el inicio de 2026 han dejado un reguero de daños materiales y miles de incidencias en Andalucía. Una tras otra, las tormentas han provocado inundaciones, viviendas afectadas y negocios paralizados. Tras varias semanas de intensas lluvias y desalojos en las zonas más castigadas, comienza la fase de reconstrucción. Para ello, el Gobierno central ha activado un paquete extraordinario de ayudas destinadas a las personas damnificadas por el temporal.

En concreto, el Ejecutivo movilizará 7.000 millones de euros para cubrir daños y respaldar la recuperación de los municipios afectados. Son medidas urgentes, aprobadas por el Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluyen apoyo a familias, ayuntamientos y a los sectores más golpeados por las precipitaciones, como el agrícola o el pesquero. Además, el plan contempla exenciones fiscales, compensaciones y ayudas diarias para las personas evacuadas. De esta forma, se pretende acelerar la vuelta a la normalidad cuanto antes.

Ayudas para las personas afectadas por el temporal en Andalucía

A nivel institucional, la idea es ofrecer una respuesta rápida y directa que alivie el impacto económico del temporal. Para ello, las ayudas se dividen en una serie de categorías bien diferenciadas, en función del concepto y la cuantía fijada:

Ayudas por desalojo : 150 euros por persona y día

: 150 euros por persona y día Ayudas a los Ayuntamientos : se les realizará una transferencia de 2.000 millones de euros

: se les realizará una transferencia de 2.000 millones de euros Ayudas a agricultura, pesca y ganadería: más de 2.800 millones de euros

Además, se añaden ayudas destinadas a paliar los daños personales en viviendas, enseres, industrias y servicios. Según el texto, el Gobierno va a multiplicar por cuatro las indemnizaciones que establece la ley para los afectados en este tipo de siniestros; unas ayudas que, en ningún caso, computarán para la recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Así, la cuantía a percibir por la destrucción total de una vivienda asciende a 60.480 euros. Mientras tanto, la ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, pasa de 5.160 euros a 20.640 y la compensación por daños en enseres aumenta de 2.580 euros a 10.320.

Por otro lado, las ayudas incluyen la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026. También cuentan con una reducción del módulo del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias. Según ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, "este conjunto de medidas y exenciones fiscales va a suponer un ahorro para estos contribuyentes de unos 350 millones de euros".

Cómo solicitar las ayudas por el tren de borrascas en Andalucía

Para acceder a las ayudas, que entran en vigor este viernes 20 de febrero, las personas afectadas deberán dirigirse presencialmente a las subdelegaciones del Gobierno. Así, según informa la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, se ha puesto en marcha una Oficina Técnica de Atención, destinada a asesorar a ayuntamientos y personas afectadas, facilitar la tramitación y solicitud de todas las ayudas disponibles, y acompañar cada expediente hasta el momento de su resolución. Para ello, contará con una dotación extra de personal funcionario, que atenderá en la propia sede y se desplazará allí donde sea necesario.

La Subdelegación de Cádiz cuenta con una oficina similar y es previsible que este modelo se extienda al resto de las provincias andaluzas. Asimismo, el proceso también se podrá realizar de manera online, a través de una aplicación en la que todavía se está trabajando. En cualquier caso, el plazo de presentación de solicitudes se extiende desde este mismo viernes, 20 de febrero, hasta el próximo 31 de mayo; si bien es verdad que el Ministerio del Interior podría acordar la ampliación del plazo.