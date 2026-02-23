Febrero encara su recta final con una clara mejoría del tiempo en Sevilla. Después de un inicio de 2026 marcado por las borrascas, inundaciones y miles de incidencias en Andalucía, los cielos despejados parecen impornerse justo cuando avanzan las tareas de reconstrucción y la tramitación de ayudas para los afectados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días se esperan pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal; un cambio de tendencia que invita a preguntarse: ¿ha llegado el buen tiempo para quedarse?

Hasta ahora, el segundo mes del año está siendo "extraordinariamente húmedo" debido a las intensas precipitaciones de la primera quincena, ya que apenas se van a registrar en la segunda, precisa el organismo. Con este panorma, la estabilidad atmosférica se perfila como protagonista para dar la bienvenida a marzo. De hecho, este lunes 23 ha amanecido con intervalos de nubes altas y brumas matinales en el bajo Guadalquivir, sin lluvias y con valores térmicos estables.

Tiempo en Sevilla: estabilidad térmica y pocas lluvias

De acuerdo con la Aemet, la última semana de febrero supone una "gran contraposición" respecto al escenario anterior. Esto significa que la lluvia será realmente escasa durante los próximos días, con una probabilidad de hasta el 10% en Sevilla capital, Coria del Río, Osuna o Morón de la Frontera. Solo asciende entre el 20% y el 35% hacia el sábado 28 de febrero o el domingo 1 de marzo en algunas localidades como Guadalcanal o Écija.

En cuanto a las temperaturas, irán progresivamente en ascenso hasta alcanzar los 25ºC de máxima en la capital hispalense durante la jornada del jueves 26. Por su parte, las mínimas se alzarán entre los 8ºC y los 11ºC, dependiendo de la zona. No obstante, es probable que se produzca un ligero descenso el fin de semana, más apreciable en las máximas.

¿Ha llegado el buen tiempo a Sevilla para quedarse?

Aunque los modelos apuntan a una cierta estabilidad atmosférica en Sevilla, la probabilidad de precipitaciones aumenta de manera generalizada el domingo 1 de marzo: 30% en Sevilla y 35% en Guadalcanal, Écija, Osuna, Morón de la Frontera o Lebrija. En este sentido, el meteorólogo Mario Picazo advierte sobre el fin de la actual situación anticiclónica y la llegada de nuevos frentes. Si bien es verdad que afectarán especialmente a zonas del norte peninsular, su efecto se dejará sentir en forma de lluvias ligeras en Andalucía; además de un previsible descenso térmico desde el viernes 27.

Por otro lado, el portal web de Eltiempo.es, que muestra sus predicciones para los próximos 14 días, deja entrever también una pequeña probabilidad de que llueva en la provincia sevillana entre el 2 y el 5 de marzo (20%). Con una nubosidad en aumento, no se puede descartar el regreso a un escenario más inestable. Sin embargo, aunque se trata de una posibilidad reducida y con escasas acumulaciones, según los modelos meteorológicos, la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan variar conforme se acerque el momento.