Una treintena de carreteras siguen totalmente cortadas en Andalucía por desprendimientos, inundaciones y daños en la calzada

Imagen de las obras de reparación de la carretera de acceso a Rota

Las intensas lluvias y los temporales recientes mantienen una situación complicada en la red viaria andaluza, con 34 carreteras totalmente cortadas y más de un centenar de incidencias con cortes parciales, según el balance actualizado a las 14:00 de este martes. Los principales problemas se concentran en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Córdoba, mientras que Almería y Huelva no registran cortes.

En total, el informe contabiliza 34 vías completamente cerradas al tráfico, aunque el número de cortes totales asciende a 43 si se incluyen ramales, vados y carreteras de servicio. A ello se suman 136 cortes parciales, con afecciones a carriles, enlaces o calzadas.

Cádiz y Granada, las más afectadas

La provincia de Cádiz es la más castigada, con 10 carreteras cortadas, muchas de ellas por socavaciones, derrumbes y colapsos de obras de drenaje. Destaca la situación en el entorno de Ubrique, donde se trabaja de forma urgente para proteger la carretera A-372 frente a la erosión provocada por el río Tavizna, al tratarse de la única vía de salida con condiciones mínimas de seguridad.

En Granada, se contabilizan 8 carreteras cortadas, varias de ellas en el área de Sierra Nevada, afectadas por nieve, deslizamientos y desprendimientos, así como problemas derivados de desembalses y crecidas de ríos.

Desprendimientos y hundimientos en Jaén, Málaga y Córdoba

En Jaén, cinco vías permanecen cerradas, con especial incidencia en desprendimientos de taludes, puentes dañados y cortes en accesos rurales.

Málaga registra también cinco carreteras afectadas, principalmente por hundimientos de calzada y riesgo de caída de grandes rocas, especialmente en zonas de la Axarquía y el interior.

En Córdoba, otras cinco carreteras están cortadas por inundaciones, grandes desprendimientos y daños estructurales, con afecciones relevantes en comarcas como la Subbética y el entorno del Guadalquivir.

Sevilla y el resto de provincias

En Sevilla, se mantiene un único corte total, provocado por el hundimiento de la calzada en una carretera del interior de la provincia. Por el contrario, Almería y Huelva no presentan incidencias en su red viaria autonómica.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por carretera en las zonas afectadas y consultar el estado de las vías antes de viajar, ya que la situación sigue siendo cambiante y condicionada por la evolución meteorológica y el estado de los terrenos

Listado completo

ALMERÍA

Sin cortes

JAÉN – 5 cortes

A-6204, PK 0+800 al 5+000, Villacarrillo, por obras de emergencia (anterior borrasca). A-324, junto a A-44, Cambil, por peligro de desprendimiento. A-6000, PK 22+400, Villagordo (Mengíbar), puente sobre el río Guadalbullón. A-6050, PK 1+750 al 2+450 (Jaén), por desprendimientos. A-303, PK 1+200 (Guarromán), ODT de tubo arco socavado.

Elemento funcional

A-6177, PK 0+200, vado sobre el río Jándula. Acceso al santuario de la Virgen de la Cabeza.

GRANADA – 8 cortes

A-395, PK 32+000 al 38+590, Sierra Nevada, por encima de Pradollano (abierto acceso desde PK 36+000 a R2).

A-395R, PK 0+000 al 0+680 (Monachil), por deslizamiento y grietas.

A-341, PK 14+000 (Loja). A-4004, PK 4+900 (Huétor Santillán), por desprendimiento. A-4025, Sierra Nevada, carretera del Dornajo (corte habitual). A-4026, PK 0+500 al 2+200, Pinos Genil, por desembalse de Quéntar. A-326, PK 23 al 24+500 (GRNE–Castril), por desprendimientos.

Alternativa por carretera de la C.H. del Guadalquivir (embalse del Portillo).

A-4130, PK 26+500 (Bérchules), restricción a vehículos pesados. A-4301, PK 21+000 al 38+000 (Huéscar), cortada por nieve.

Vías de servicio

A-92 , PK 286 al 288 (Purullena), por crecida del río Fardes.

, PK 286 al 288 (Purullena), por crecida del río Fardes. A-92, PK 181+500, por deslizamiento.

MÁLAGA – 5 cortes

A-7150, PK 1+200 al 2+250 (Casares), corte preventivo por riesgo de caída de grandes rocas. A-2300, entre Ronda y Montecorto, PK 17+630 al 25+190, por hundimiento de calzada. A-7202, PK 1+100 (Archidona), por riesgo de desprendimiento. A-7207, PK 6+000 (Cómpeta), desprendimiento de gran dimensión. A-7206, PK 6+900 (Sayalonga), hundimiento de calzada.

Ramal

A-357, PK 22+700 (Ardales), desprendimiento.

CÓRDOBA – 5 cortes

A-4145, Priego de Córdoba, PK 38+000 al 54+000, grandes desprendimientos. A-331, PK 0 al 3+225 (Rute), desprendimiento de talud. A-333, PK 44+200 (Iznájar), desprendimiento. A-3125, PK 8+600 al 26 (Baena), corte por inundación; también PK 20+600 por hundimiento. A-3150, PK 7+500 al 9+000 (Palma del Río), hundimiento de calzada.

CÁDIZ – 10 cortes

A-372, PK 29+000 al 46+000 (El Bosque–Benamahoma), colapso de muro ODT y socavación. A-373, PK 9+000 al 11+700 (Prado del Rey), socavación en la calzada. A-2302, PK 0+000 al 8+500 (Benaocaz), blandones y cuarteo del firme. A-8126, PK 30+000 al 33+200 (La Muela), derrumbe en calzada. A-7276, PK 11+150 al 15+360 (Alcalá del Valle), socavación. A-374, PK 0+000 al 2+000 (Algodonales), deslizamiento. A-384R1, PK 0+000 al 3+000, deslizamiento. A-2075, PK 0+200 al 2+550 (Rota), colapso de ODT. A-2304, PK 42+600 al 42+850 (travesía de Alcalá de los Gazules), riesgo de desprendimientos. A-381, PK 73+000 al 77+000, calzada izquierda cortada por desprendimiento en boca de túnel, con desvío por vía de servicio.

Afecciones adicionales

Carril bici A-491 , PK 1+500 al 1+800 (Chipiona), por riesgo de caída de pinos.

, PK 1+500 al 1+800 (Chipiona), por riesgo de caída de pinos. Vías de servicio y ramales de la A-381 y A-405R2, con desbordamientos y deslizamientos.

SEVILLA – 1 corte

A-406, PK 19+700 al 31+000 (desde A-363 a Villanueva de San Juan), por hundimiento de calzada (El Saucejo).

HUELVA