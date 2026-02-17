Un fallo en la señalización causa retrasos de 50 minutos en la línea de Alta Velocidad Sevilla-Córdoba

La circulación de los trenes por la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba está registrando este martes por la tarde retrasos cercanos a una hora debido a una incidencia en los sistemas de señalización. La avería tuvo lugar pasadas las siete de la tarde y afectó a todos los trenes que cruzaban por la zona de Córdoba con demoras de hasta 50 minutos.

El tren Iryo Madrid-Sevilla que salió este martes de Madrid a las 17:00 horas es uno de los afectados por este retraso. El maquinista ha informado a los viajeros de que se está registrando un retraso de entre 45 a 50 minutos "por limitaciones de la vía" que atribuyó a Adif. Ese tren tenía prevista su llegada a Sevilla a las 19:39 horas de la tarde, pero el horario está más que incumplido.

El retraso está convirtiendo en una paliza el trayecto al hacer muy pesado el viaje hasta Sevilla. "Hay que pensárselo. para hacer un viaje de estos hay que pensárselo, con lo bien que estoy yo en casita", le confesaba una señora del Pais Vasco de la tarceera edad a su interlocutora por teléfono.

Según informó Adif en la red social X, personal de Adif se ha puesto manos a la obra para tratar de solventar esta incidencia lo antes posible.