Tranquilidad relativa en Santa Justa en el reinicio de la circulación de los AVE: "Ahora es cuando menos problemas va a haber"

Vuelve el trasiego de pasajeros a la estación de Santa Justa con la reanudación de los trenes AVE.

La estación de Santa Justa está viviendo este martes, con relativa tranquilidad, la vuelta de la circulación de los trenes AVE entre Madrid y Sevilla. Desde primera hora, muchos viajeros se mueven con una misma idea: averiguar cómo pueden cambiar sus billetes.

El foco de la mañana está en el servicio de información, donde se concentra el movimiento. Allí se repite la misma escena: pasajeros que se acercan, preguntan y tratan de aclarar qué opciones tienen.

Iryo reanuda la alta velocidad entre Sevilla y Madrid / Antonio Pizarro

Entre quienes buscan respuestas hay casos distintos. Algunos viajeros recibieron el cambio de tren ayer mismo. A otros, en cambio, les llegó un aviso diferente. Es lo que le ocurrió a Belén, a quien el domingo le comunicaron que no le cambiaban billetes porque hoy podría viajar.

La situación también refleja la espera acumulada de muchos usuarios. Hay pasajeros que llevan un mes esperando retomar sus agendas, y esa expectativa se nota en los comentarios y en el trasiego por la estación. En ese contexto aparece el caso de Manuel, que anoche mismo llamó a Renfe y se encontró con una sorpresa: su tren se había suprimido, aunque le daban la posibilidad de un Ouigo.

Dudas en el mostrador de información

El movimiento se concentra en el servicio de información. Es ahí donde, desde primera hora, se agrupan viajeros que quieren saber cómo gestionar el cambio de billetes. La vuelta del AVE entre Madrid y Sevilla se vive con calma, pero con preguntas constantes sobre qué hacer con los títulos de viaje.

Avisos desiguales a los pasajeros

Los avisos no han sido iguales para todos. Según relatan los propios viajeros, algunos recibieron el cambio de tren ayer mismo, mientras otros obtuvieron mensajes distintos. En el caso de Belén, el domingo le avisaron de que no le cambiaban billetes porque hoy podría viajar. Esa diferencia en la información recibida es una de las cuestiones que aflora entre los pasajeros.

Un mes de espera y la sorpresa de una supresión

Varios usuarios llevan un mes esperando retomar sus agendas. En esa línea se sitúa la experiencia de Manuel: anoche llamó a Renfe y se encontró con que su tren se había suprimido. Aun así, le ofrecían una alternativa: la posibilidad de un Ouigo.

Tranquilidad pese al accidente de Adamuz

En paralelo, sobre el temor a viajar tras el accidente de Adamuz, la mayoría de los usuarios dice estar tranquila. Así lo expresan Isabel y Ángel, que lo resumen con una frase directa: “Son cosas que tenemos que hacer. Ahora es cuando menos problemas va a haber”.

Isabel y Ángel tienen el billete de tren pillado desde hace un mes. Aunque hay algunos trenes suprimidos y otros que van con retraso, parece que el suyo se mantiene. Por la megafonía advierten: oportunamente se les informará cuando se procederá al embarque de los trenes Ouigo y Ave. Algunos pasajeros como Pedro muestran incertidumbre, pero no por el trayecto y el recuerdo del trágico accidente, sino porque ya le han cancelado el viaje con anterioridad y no sabe si por fin, llegará al andén. "Ahora está todo revisado. Da un poco de cosa, pero la vida sigue “, afirman Ángel e Isabel.

Adamuz es el trágico accidente que cuando se nombra va seguido por una mirada al cielo entre la mayoría de los pasajeros esta mañana en Santa Justa.

Sobre cuándo supieron que podrían viajar, hay historias de todo tipo. Belén, por a ejemplo, asegura que lo supo el domingo. “Cuando llamé a Renfe para cambiarlo me dijeron que no hacía falta, porque el martes podría pillar el tren”.

Quien se ha quedado sin poder ir a Córdoba ha sido Concepción García. Su Avant de Sevilla a Cordoba ha sido anulado “por cuestiones meteorológicas adversas y su incidencia operativa”. Compró el billete la semana pasada. Le han ofrecido la alternativa de cambiarlo, pero si no tendrá que hacer el trayecto en autobús.