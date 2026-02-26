Actividades en Sevilla para celebrar el Día de Andalucía: Exposiciones, visitas, talleres y mucho más este 28 de febrero

Programación especial en el Pabellón de la Navegación

El Pabellón de la Navegación de Sevilla contará con una programación y precios especiales con motivo del Día de Andalucía los días 28 de febrero y 1 de marzo. Para su conmemoración ofrecerá a residentes y visitantes una experiencia única a precios excepcionales para ambos días de 2 euros por persona.

Durante el puente los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la exposición permanente ‘Sevilla y la Navegación Atlántica’, una experiencia audiovisual e interactiva que abarca desde la navegación oceánica, en sus aspectos científico, técnico y humano, hasta sus impactos económicos, demográficos y sociales.

Además, disfrutarán de las vistas de Sevilla desde la Torre Mirador, que permanecerá abierta en un horario más amplio que el habitual. Asimismo, las familias podrán participar en el taller abierto ‘Andalucía se aprende con las manos’, gracias al cual adquirirán nuevos conocimientos sobre la navegación, sus útiles y herramientas, así como de algunos de sus principales navegantes.

Visita al teatro romano de Itálica

Bajo el título “Celebrando Andalucía”, el conjunto arqueológico abrirá las puertas de su teatro romano para conocerlo de cerca de una manera única y a través de una visita guiada completamente gratuita especialmente dirigida al público familiar. En ellas, los asistentes descubrirán las partes conservadas del teatro, los tipos de representaciones que allí se realizaban así como su relación con la nueva ciudad ceremonial ideada por el emperador Adriano.

Las sesiones tendrán lugar a las 11:00 horas y a las 13:00 horas. La duración de la actividad es de unos sesenta minutos, aproximadamente. Puesto que se trata de una cita gratuita se espera que la afluencia de público sea mayor que en otras ocasiones por lo que para realizarla será necesario hacer una inscripción previa en el portal ARES, de la Junta de Andalucía. El plazo de reservas se abrirá el día 25 de febrero a partir de las 11:00 horas.

Día de Andalucía en el Parque del Alamillo

Como viene siendo habitual, el Parque Metropolitano del Alamillo conmemorará el próximo 28 de febrero el Día de Andalucía con una programación especial que comenzará a las 10:30 horas y se extenderá hasta la hora de comer con multitud de actividades dirigidas a todos los públicos y de carácter completamente gratuito en su mayoría, a excepción del recorrido en el tren, la ruta botánica y el taller de arqueología.

Entre ellas los asistentes podrán disfrutar del izado de la bandera de Andalucía, de un taller de alfarería para los más pequeños o de un Mercadillo de Clicks de Play Market. Además, también se podrá disfrutar de un encuentro astronómico en el entorno del parque.

Performance en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) abrirá sus puertas el próximo 28 de febrero de manera gratuita para disfrutar de una performance en el marco de la exposición Mina de Aura. Coincidiendo con el día de la celebración del día autonómico, la instalación de la artista Donna Huanc se activará mediante una performance concebida por la artista en la que el sonido, el aroma, la luz y el movimiento intensificarán la experiencia de la exposición.

En el desarrollo conceptual de esta obra, la artista genera vínculos entre lo barroco y lo andino, lo femenino y lo cósmico, la ciencia y lo ancestral, poniendo en diálogo el patrimonio arquitectónico andaluz (Capilla de Afuera del CAAC) con una de las voces más relevantes de la creación contemporánea internacional. Esta activación performativa, en el contexto del día autonómico, propone una lectura expandida del espacio como territorio de memoria, celebración e identidad compartida. La cita tendrá lugar de 12:00 a 14:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. No es necesario realizar ninguna reserva ni inscripción previas.

Museo Arqueológico de Sevilla

El Museo de Arqueología de Sevilla organiza la visita temática "Backstage", una visita guiada al Centro Logístico de Patrimonio Cultural, donde se encuentran los almacenes externos del Museo Arqueológico de Sevilla. Los asistentes podrán contemplar las 28 piezas que se están publicando en las redes del museo durante el mes de febrero en la serie “Backstage”, acompañadas de una explicación del trabajo que se realiza con estas colecciones tras la escena de un museo. La cita tendrá lugar el 28 de febrero de 10:00 A 14:30 horas con entrada libre hasta completar aforo (de 25 personas por grupo). La visita tendrá una duración de 90 minutos.

Visita y taller en el Museo de Artes y Costumbres Populares

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla organiza, este 28 de febrero, una visita guiada y un taller didáctico de percusión bajo el título La huella africana en el flamenco. Esta actividad propone un viaje cultural y musical por la profunda huella africana en el flamenco, un modo de expresión propio de nuestro patrimonio cultural y que es una seña de identidad andaluza. A través de esta cita la persona interesada experimentará cómo los ritmos africanos perviven en los compases flamencos. Se trata de una experiencia educativa, artística e inclusiva, enmarcada en la exposición “¿Te suena África?”. La actividad tiene una duración de 60 minutos y es completamente gratuita, aunque es necesario realizar la reserva previamente a través del correo electrónico difusion.museoacp.se.ccul@juntadeandalucia.es. Habrá dos turnos: uno a las 11:30 y otro a las 13:00 horas.