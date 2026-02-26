Así es La Zentralita, el proyecto autogestionado que organiza los Premios Zentradas de las Artes Escénicas de Andalucía

El próximo domingo, 1 de marzo, tendrá lugar la celebración de la III edición de los Premios Zentradas de las Artes Escénicas de Andalucía, una cita que nace de un proyecto dedicado a las expresiones artísticas detrás del cual está La Zentralita, una plataforma que ha transformado la precariedad y el aislamiento en una estructura sólida de apoyo mutuo y profesionalización para las artes escénicas.

El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas en el Teatro TNT de Sevilla (Avenida Parque de Despeñaperros, número 1) y contará con más de treinta nominaciones en diferentes categorías como son dirección, espectáculo, iluminación, escenografía o sonido, entre otras. Para acudir a la gala se precisará de invitación.

En su tercera edición, estos galardones han batido récords con más de 60 candidaturas de casi todas las provincias andaluzas. Como dicen quienes están detrás de esta iniciativa, "los Zentradas no buscan el brillo de los grandes presupuestos, sino celebrar la calidad artística de quienes sostienen la escena por sus propios medios." Al premiar espectáculos sin subvenciones, La Zentralita dignifica el esfuerzo invisible de las compañías autogestionadas. La celebración de su gala en el emblemático TNT de Sevilla es la prueba de su relevancia y del respeto que se han ganado en el sector.

La filosofía de los Premios Zentradas consiste en convertir el reconocimiento en trabajo. Por este motivo, el espectáculo ganador a Mejor Espectáculo realizará una función profesional dentro de la programación municipal de La Rinconada en la temporada 2026/27, ell premio Escena Joven incluye dos funciones profesionales en Viento Sur Teatro (Sevilla) en mayo de 2026 y la Mención Especial del jurado permitirá participar, gracias al apoyo del ICAS, en la Muestra de Teatro Joven del Teatro Alameda de Sevilla, integrando a la compañía en programación institucional con condiciones profesionales de exhibición. De esta forma, los premios funcionan como un mecanismo de distribución alternativo para compañías sin acceso a circuitos institucionales.

La Zentralita, un proyecto autogestionado en Andalucía

El proyecto de La Zentralita surge en el año 2021 de la mano de Marina Miranda y María Marín, a quienes se unió en 2024 Marta López Caro, todas ellas mujeres dedicadas al sector de las artes escénicas. Su alianza es el resultado orgánico de un éxito compartido en la producción y de una realidad vivida en primera persona como es la invisibilidad de los roles técnicos, los techos de cristal en la gestión y la fragilidad del teatro de base.

Con su trabajo el equipo ha logrado algo que parecía imposible: levantar una infraestructura de apoyo mutuo que conecta a actrices, dramaturgas, técnicas y directoras, transformando la competencia impuesta por el mercado en una red de seguridad profesional.

Sin respaldo de subvenciones públicas, el proyecto ha crecido de manera completamente autogestionada gracias al reconocimiento de la propia comunidad artística, basándose en varios ejes fundamentales como la dignificación del trabajo femenino, el liderazgo femenino colaborativo y el asesoramiento a proyectos emergentes para evitar que el talento joven se pierda por falta de recursos o red de contactos. Este proyecto es una prueba de que la igualdad real en las artes escénicas andaluzas se está construyendo desde abajo, con firmeza y una vocación inquebrantable de servicio a la comunidad creadora.