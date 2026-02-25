Visitas guiadas gratuitas a Itálica por el Día de Andalucía: Cómo puedes apuntarte para disfrutar de la jornada

El próximo 28 de febrero y con motivo de la celebración del Día de Andalucía el teatro romano de Itálica abrirá sus puertas para hacer una visita guiada por sus restos de manera completamente gratuita. Bajo el título “Celebrando Andalucía”, el conjunto arqueológico ofrecerá una manera única de conocer uno de sus lugares más emblemáticos en el día más importante de la comunidad autónoma con visitas que están especialmente dirigidas al público familiar. En ellas, los asistentes descubrirán las partes conservadas del teatro, los tipos de representaciones que allí se realizaban así como su relación con la nueva ciudad ceremonial ideada por el emperador Adriano.

Horario y cómo reservar

Las visitas tendrán lugar el próximo sábado 28 de febrero, en dos sesiones a diferente hora. Una de ellas a las 11:00 horas y otra a las 13:00 horas. La duración de la actividad es de unos sesenta minutos, aproximadamente. Puesto que se trata de una actividad gratuita se espera que la afluencia de público sea mayor que en otras ocasiones por lo que para realizarla será necesario hacer una inscripción previa en el portal ARES, de la Junta de Andalucía. El plazo de reservas se abrirá el día 25 de febrero a partir de las 11:00 horas.

El Teatro de Itálica se ubica en la ciudad romana que lleva el mismo nombre y cuyo origen se remonta al año 206 a.C. Situada en el Bajo Guadalquivir, a medio camino entre Sevilla (la antigua Hispalis romana), Alcalá del Río (conocida como Ilipa) y muy próxima a las rutas que conectaban con la zona de explotación minera de la Sierra Norte de Sevilla y Huelva, desempeñó un importante papel estratégico tanto en lo político-militar como en lo económico durante el Alto Imperio romano. Prueba de ello es que llegó a ocupar una superficie aproximada de 52 hectáreas.

En el teatro romano tenía lugar la representación de obras trágicas, cómicas y espectáculos de mimo, vinculadas en su mayoría con ceremonias de culto al emperador. Se localiza al Este de la ciudad, extramuros, y apoya su graderío en la ladera oriental del Cerro de San Antonio, elevación sobre la que se disponían los edificios de este extremo de la urbe.

Su ubicación es independiente al núcleo central del conjunto arqueológico. La reciente restauración y diseño de infraestructuras específicas a las que se ha visto sometido para el espacio permiten el desarrollo de actividades culturales de gran magnitud con un aforo que llega a alcanzar los 758 espectadores.

Su construcción se inicia en tiempos de Augusto, a principios de nuestra era, y fue remodelado en época de Adriano. El edificio está en uso hasta el siglo IV d.C. y a partir de entonces se inicia un proceso paulatino de abandono que se revierte cuando el Conjunto Arqueológico se redescubre y se convierte en un lugar de suma relevancia histórica para todo el mundo.