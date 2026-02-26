El palacio escondido en la antigua judería de Sevilla que es desconocido hasta para los sevillanos: Fue la casa de un importante noble

En pleno centro de Sevilla, entre las calles por las que se extendía la antigua judería de la ciudad, se encuentra el hoy conocido como Palacio de Mañara, una construcción de estilo renacentista que en la actualidad es la sede de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

El edificio, que se comenzó a construir a finales de la Edad Media, recibe este nombre porque en él nacería el ilustre Miguel de Mañara, impulsor y benefactor de la hermandad y hospital de la Caridad, en Sevilla.

Palacio de Mañara

El Palacio de Mañara es una casa palaciega de estilo fundamentalmente renacentista que se encuentra situado en el centro de lo que fue la aljama o antigua judería de Sevilla, que abarcaba el sector comprendido entre el Alcázar y las proximidades de la puerta de Carmona. Actualmente, el nombre de la calle en la que está se llama Levíes.

Los orígenes del edificio son, en realidad islámicos, pero en el siglo XV, finalizando ya la Edad Media en la ciudad, se procedió a la construcción de un nuevo edificio al que denominarían Casa Mudéjar que también fue derribado para superponer el palacio que se puede contemplar en la actualidad y que sigue fielmente los dictados del estilo del Renacimiento.

Su portada data del año 1540 y se halla flanqueada por dos columnas cuyos pedestales están decorados con relieves en los que figuran escudos de armas cruzados. En lo que respecta a su fachada, la decoración pictórica que se conserva de la misma fue en realidad descubierta en la última restauración y presenta elementos de muy diversa índole. Por ejemplo, las pilastras se decoran con imitación de sillares, mientras que en el resto del muro la decoración es de ladrillos.

Palacio de Mañara, ubicado en la judería. / D. S.

Dos siglos después desde sus orígenes, en el año 1623 la casa palacio fue comprada por Tomás de Mañara y Colonna, quien era cargador de Indias (comerciante mayorista andaluz), y que quiso adaptar el inmueble a la moda de su época. De su hijo, Miguel de Mañara y Vicentelo de Lecca, es de quien el palacio toma su actual denominación.

Tras este cambio de titularidad de la casa palacio, durante los siglos XVIII, XIX y XX el edifico tuvo los más diversos usos: domésticos, militares, fabriles, religiosos y, por último, colegio antes de pertenecer a la Junta de Andalucía.

En 1989 el palacio fue comprado por la Junta de Andalucía para sede institucional, motivo por el cual en la actualidad es el edificio de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Aunque a día de hoy no esté abierto al público como tal, en ocasiones anteriores se han organizado visitas guiadas tanto al Palacio de Mañara como al de Altamira, justo al lado.

Quién fue Miguel de Mañara

Miguel Mañara era un noble sevillano de origen corso que nació en 1627 en el seno de una familia acaudalada gracias a sus fructíferos negocios establecidos en América, lo que hizo tener una juventud muy acomodada. Su fortuna y fama, no exenta de calaveradas, fueron objeto de leyendas populares e incluso de figuras literarias plasmadas por escritores de la talla de Tirso de Molina, Lord Byron o Espronceda. Entre estos personajes, destaca el creado por José Zorrilla, ya que se llegó a pensar que la figura de Don Juan Tenorio se inspiraba en él, aunque este hecho no está demostrado.

En 1662 ingresó en la Hermandad de la Caridad, de la que sería nombrado Hermano mayor, cediendo su patrimonio al cuidado de los pobres y los enfermos caídos en desgracia por la terrible peste de 1649. De esta forma, el Hospital de la Caridad se vio dotado de nuevas instalaciones gracias a las inversiones efectuadas por él.