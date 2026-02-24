Sevilla revive la entrada de Carlos V e Isabel de Portugal con un desfile teatralizado el 28 de febrero: horario y recorrido completo

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado para el sábado, 28 de febrero, un gran desfile teatralizado que conmemorará el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad andaluza. Este acontecimiento histórico, celebrado en 1526 con motivo del casamiento real, transformó a Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento europeo.

La recreación escénica, de carácter itinerante y gran formato, arrancará a las 16:30 horas desde el Arco de la Macarena y concluirá a las 19:30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar. El espectáculo contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo técnico. Teatro Clásico de Sevilla ha diseñado y producido esta propuesta basándose en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, además de la indumentaria y los códigos visuales propios de la monarquía hispánica.

El itinerario seguirá el mismo recorrido que realizaron los novios reales en su entrada triunfal a la ciudad, replicando los puntos donde se erigieron arcos efímeros en honor de los monarcas. El cortejo atravesará diversos enclaves emblemáticos de la capital hispalense con paradas escénicas que incluirán música, danza y acciones coreografiadas:

Arco de la Macarena (16:30 horas)

Iglesia de Santa Marina (17:00 horas)

San Marcos (17:15 horas)

Santa Catalina (17:35 horas)

San Isidoro (18:10 horas)

Cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18:35 horas)

Plaza Virgen de los Reyes (18:55 horas)

Puerta de Campanillas de la Catedral (19:10 horas)

Puerta del León (19:20 horas), culminando con la entrada de la comitiva en el Real Alcázar a las 19:30 horas.

Música renacentista en directo

A lo largo del desfile, el público asistirá a una selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y el Tercio de Olivares. Entre los momentos destacados figuran la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas históricas en las paradas intermedias.

El repertorio incluirá la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon en Santa Catalina, además de interpretaciones como "Fanfare la moresque", "Propiñan de Melyor" o "Hoy comamos y bebamos" de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada expresamente para esta ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.