El Sevilla aprende a empatar

Todo proceso requiere un aprendizaje. En todo. Y Matías Almeyda llegó a referirlo en varias ocasiones. “Está todo muy parejo y los empates suman, de un punto a un punto te despegas de los rivales de abajo”, decía. Pero él era el primero que no se aplicaba el cuento. Acostumbrado a equipos que debían dominar, se tiraba a tumba abierta a por los tres puntos fueran cuales fueran las condiciones del partido. El ejemplo más claro fue ante el Villarreal en casa con diez por la lesión de Nianzou y 1-1 en el marcador. El Sevilla acabó perdiendo.

El empate en el derbi culmina una serie en la que el equipo de Almeyda demuestra que ha aprendido a empatar. En las primeras catorce jornadas el Sevilla sólo empató un partido, en casa ante el Elche, y desde la visita a Mestalla hasta ahora suma cinco. Y eso suponen cinco puntos que precisamente lo distancian de alguna manera del descenso. Desde diciembre el Sevilla ha sumado esos cinco empates que tienen su mérito. Y eso que ante los de Corberán se escapó el triunfo en el último minuto (1-1). Desde ese día el equipo de Almeyda ha logrado amarrar de esta forma cuatro puntos, todos ellos además en las últimas siete jornadas ya en este 2026. Aparte de los triunfos sobre Athletic (2-1) y Getafe (0-1), un 2-2 en Elche en un partido muy parecido al derbi, pues levantó un 2-0 en los últimos minutos (doblete de Akor Adams), los dos tropiezos en casa ante Girona y Alavés (ambos por 1-1) que encendieron a la afición y el reciente punto celebrado en La Cartuja por su sabor a victoria.

Cuatro jornadas sin perder y 6 puntos sobre el descenso

Un resultado éste que ha hecho que la perspectiva cambie y que se vean las cosas de otra manera. La conclusión del derbi y de la jornada vigésima sexta arroja un componente positivo en el Sevilla de Almeyda. Si hace poco la inquietud volvía a estar presente con la amenaza del descenso a sólo dos puntos y la constatación de que los recursos de la plantilla son más que limitados, el balance que ahora mismo puede hacer el equipo sevillista tras el paso por La Cartuja, aun con la reafirmación de que el equipo es limitado en cuanto a calidad en algunos puestos, es que la situación ha cambiado, que el aire parece que sopla ligeramente a favor y que el futuro se ve de manera distinta.

No cabe duda de que el grupo está unido y también de que hay amor propio, orgullo y fe hasta soltar la última gota de sudor. Se vio en Getafe y se vio en la segunda parte de un derbi en el que corría el riesgo de caer en un bloqueo mental y que, sin embargo, viró hacia una reacción desde la tranquilidad y de saber jugar con la ansiedad del contrario.

Una sola derrota en la segunda vuelta

Y Almeyda, muy tocado tras su expulsión ante el Alavés y su fortísima sanción, más dos pobres empates en casa ante Girona y Alavés, ha salido reforzado tras estas dos jornadas en las que le ha tocado al Sevilla jugar de visitante en Getafe y en La Cartuja. Y los números han cambiado de forma radical. El Sevilla acumula ya cuatro jornadas sin perder (tres empates y un triunfo), no cae desde el 4-1 en Son Moix ante el Mallorca (se cumplía ayer justo un mes), sólo ha perdido una vez en las 7 jornadas de la segunda vuelta y le ha ganado en estas cuatro jornadas cuatro puntos al descenso que marca precisamente el equipo balear, que desde entonces ha cambiado de entrenador (destituyó a Jagoba Arrasate) y ha perdido sus cuatro partidos.

Los jugadores del Sevilla agradecen al final del partido el apoyo de los 600 aficionados presentes en La Cartuja. / Raúl Caro / efe

El que está más cerca del filo del precipicio ahora es el Elche de Eder Sarabia, equipo revelación en el primer tercio de la Liga. Los ilicitanos están sólo 2 puntos por encima, mientras que Alavés y Rayo Vallecano tienen tres de margen a la espera del duelo que mañana tienen los madrileños ante el colista. El Sevilla tiene otra excelente ocasión el domingo con la visita de los de Íñigo Pérez al Sánchez-Pizjuán, pues de ganar significaría para el cuadro hispalense distanciarse de un rival durecto más el goal average particular. Y sería importante un triunfo porque la siguiente salida es al Camp Nou con el líder deseando vengar el 4-1 de la primera vuelta.

El Sevilla, con 30 puntos, tiene al decimoctavo a 6 ya, aparte de llevarle 9 al decimonoveno (Levante con 21) y 13 al colista Oviedo. El equipo de Almeyda es duodécimo tras la victoria del Getafe en el Bernabéu este lunes (0-1).

Y no sólo eso, si el Sevilla tras perder en Mallorca era el equipo con más derrotas y con más goles encajados de toda la clasificación, esa situación también ha cambiado ya. Los tres equipos en descenso, más el Alavés, tienen ya más partidos perdidos que el Sevilla, que suma 12 derrotas. El más derrotado ahora es el Levante (15), seguido de Oviedo y Mallorca ambos con 14.

En cuanto a goles recibidos, está claro que, aunque sigue encajando, (en media hora el Betis perforó en dos ocasiones la portería de Vlachodimos), la situación ha mejorado. En el Coliseum el Sevilla logró dejar su portería a cero después de bastantes jornadas. Ahora, con 41 tantos encajados, los de Almeyda no tienen el dudoso honor de ser los más goleados, ya que Levante (44), Girona (42) y Mallorca (42) han recibido más.

La situación y el futuro se ven de distinta manera tras alegrías como la del final en el derbi gracias al gran zurdazo de Isaac y al precioso cabezazo en plancha de Alexis a centro de Oso. Aunque tendrá que seguir sufriendo y peleando, la situación le permite al Sevilla respirar y afrontar los partidos con más tranquilidad y sin estar atenazado por la ansiedad.