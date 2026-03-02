Almeyda no se queja por haber tenido que vivir el derbi en el autobús: “Lo vi bien”

Pese a que al asunto es insólito y prácticamente no había ocurrido en el fútbol español, Matías Almeyda no ha querido darle mucha más trascendencia de la que ha tenido el hecho de haber vivido el derbi en el autobús del equipo. El técnico prefirió esa ubicación ante las condiciones y la ubicación del palco que el Betis había puesto a disposición del Sevilla (en la grada de Fondo muy pegado a Gol Norte) para que el argentino cumpliera su segundo partido sanción de los siete con que fue sancionado tras su reacción en el duelo ante el Alavés tras ser expulsado.

Almeyda, feliz con el empate, no acudió a la rueda de prensa posterior al partido y estuvo con sus jugadores en el vestuario hasta el momento que éstos saltaron al césped a realizar el calentamiento, según marca la normativa. En ese momento, el preparador bonaerense se encaminó al autobús junto a varios de sus analistas y allí siguieron el encuentro a través de la señal de televisión en tablets.

Ante los medios oficiales del club, Almeyda sí comentó sus impresiones tras lo ocurrido en La Cartuja. “Lo tuve que ver en el bus y lo pude ver bien. Es algo atípico, pero lo importante fue el punto que pudimos rescatar. Como se dio el partido, el empate es casi justo, porque después del 2-2 tuvieron una ellos y otra nosotros. Me quedo con la entrega, con la concentración, la perseverancia... No es fácil ir perdiendo un derbi 2-0 en la primera parte y darle una vuelta con tranquilidad, paciencia, energía y ganas. El punto se hace importante”, comentaba el de Azul.

Volviendo a su circunstancia personal, de cómo vivió el partido, añadía que había sido igual que siempre. “Para mí no había una diferencia entre el vestuario y un autobús, pero son temas que no dependen de mí porque debería estar en el campo. Pero la injusticia sigue y me quedan cinco más, seguiremos aguantando”, recordaba mientras que celebraba la forma en la que se dio el empate final. “Estoy contento por ellos. Me da placer que puedan disfrutar aunque sea un empate. Me pone muy feliz el gol de Isaac, me gustaron los jóvenes y los más experimentados. Los que juegan, los que apoyaron desde fuera... Somos un grupo que intenta llevarlo como una familia dentro de un deporte como el fútbol”, puntualizaba.

Sobre el guión del partido explicó que el plan se cayó con los dos errores de Carmona. “Creo que los dos goles que nos convierten parten de errores nuestros, pero era lo que se había marcado en el primer tiempo. En cuanto al juego, la ubicación, lo que habíamos planificado estaba saliendo. Había que mantener eso y en los cambios se modificó todo a favor”.

Además, habló de la reacción una vez más en circunstancias adversas: “En líneas generales es mejor no recibir y no tener que ir de abajo hacia arriba, pero estoy notando una gran entrega de este grupo, le doy un valor y se lo agradezco. Esto es seguir sumando y ser conscientes de lo que seguimos jugando. No perder un derbi y como se dio, de visitante... nos permitió una pequeña alegría por cómo termina el partido. Hay un equipo que termina yendo para delante y le valoro eso a los jugadores”.