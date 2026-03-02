Así recibió la afición del Sevilla a Isaac Romero tras su gol ante el Real Betis en el derbi

Isaac Romero fue uno de los protagonistas del Gran Derbi que se disputó este pasado domingo 1 de marzo entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club. El lebrijano anotó el cuarto tanto del encuentro, que supuso el empate a dos con el que finalizó un partido cargado de la tensión habitual que imprimen este tipo de choques. Su polémica celebración colocando la camiseta blanquirroja en el córner del Estadio de La Cartuja fue uno de los puntos álgidos del duelo que tuvo que detenerse tras el lanzamiento de una serie de objetos desde la grada de Gol Sur.

Pese a celebrar con los hinchas blanquirrojos al término del encuentro ante una afición bética que no despidió con agrado al eterno rival, Romero volvió a salir al césped cartujano cuando solamente quedaba el reducto sevillista para recibir una sonora ovación y grabar un vídeo que el Sevilla publicó en sus redes sociales durante la noche del pasado domingo. El cántico de "Isaac Romero" retumbó en una Cartuja vacía para honrar a un jugador que firmó a la quinta su mejor derbi con el cuadro nervionense.

Akor Adams celebra con Isaac el gol del empate sevillista. / Antonio Pizarro

Primer gol de Isaac en el derbi 'de los grandes'

Isaac Romero gozó de sus primeros minutos en el Gran Derbi sevillano en el empate a uno entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié que se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la temporada 2023/2024. A las órdenes de Xavi García Pimienta, el lebrijano fue titular tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta del pasado curso 2024/2025, finalizando ambos con un balance de una victoria y una derrota, aunque sin especial protagonismo sobre el césped por parte del ariete hispalense, que disputó 72 y 65 minutos en Nervión y Heliópolis respectivamente frente al combinado verdiblanco. Sin embargo, en el duelo que se celebró en el feudo sevillista, su polémica sanción al mostrar una bandera con el escudo del eterno rival tachado trajo cola y le supuso perderse el partido de despedida de Jesús Navas que tuvo lugar en el mes de diciembre ante el Celta de Vigo.

La gran nota negativa de Romero durante un derbi tuvo lugar en el encuentro de ida cuando, en el minuto 85, propinó una fuerte patada a Valentín Gómez que le costó la expulsión cuando no llevaba ni media hora sobre el terreno de juego. La desesperación fue una realidad palpable a lo largo de un partido en el que el Sevilla se vio superado por el Real Betis desde que los verdiblancos inauguraron el electrónico por mediación de Pablo Fornals. Parece que Matías Almeyda y sus pupilos han aprendido la lección en una segunda vuelta donde el objetivo de la permanencia se acerca, buscando un verano que se antoja clave para la reforma integral de la entidad nervionense.