El Sevilla decide desde lo mental y lo físico

El Sevilla, un poco como hace una semana en Getafe, se vino arriba y acabó mejor que el Betis en un derbi de mucha tensión que no estaba jugando mal pese a ir perdiendo, pero en el que demostró tener mayor madurez mental y también física que su rival. Los cambios de Matías Almeyda, esta vez desde el autobús, le dieron otro aire al equipo, que cambió de estructura y basculó hacia la izquierda con un 4-4-2 y un lateral largo en esa zona –Oso– que fue lo que a la postre cambió la dinámica.

El desequilibrio de la primera parte llegó sobre todo en la banda de Carmona y Juanlu, quienes junto a Azpilicueta formaron un trío que las pasó canutas con los movimientos de Abde. El del Viso, que volvía al once tras dos partidos en el banqullo, estuvo nefasto y apareció de forma negativa en los dos goles.

Pero pese a ello, los rojos ya dieron un paso adelante en la fase final de la primera parte para, con la entrada de Oso y Ejuke, dominar los 50 minutos siguientes y acabar más fuerte que su rival, incluso pudiéndose llevar la victoria en ese mano a mano de Akor Adams, si bien también el Betis tuvo su oportunidad en el tiro al poste de Abde.

Defensa

Al sistema defensivo le costó asentarse. Inició como habitúa, con el 3-5-2 en el que las persecuciones en zona acababan desordenando el bloque. Pellegrini, además, le cambiaba los terrenos a sus jugadores para generar el caos en el rival. También aparecían dos déficits añadidos en la elección de Alexis Sánchez junto a Akor Adams por su falta de físico en la actualidad para siquiera molestar la salida de balón del rival, y en la ausencia de Batista Mendy, que obligaba a Agoumé otra vez a jugar en una posición en la que le cuesta por su falta de motor.

Pero donde se generaba el desequilibrio era en la banda de Abde ante un incapaz Carmona, que ya ha demostrado que no sabe defender en situaciones de posición. Así llegó el primero, mientras en el segundo una salida en falso suya volvía a dejar la defensa desprotegida por ese flanco.

La reestructuración de Almeyda fue pasar a línea de cuatro, con lo que ya pudo dominar el centro del campo al igualar en número con la disposición del Betis. En el tramo final, además, recuperó balones con relativa facilidad. Al Betis, con mucha ansiedad, le duraban poco las posesiones y eso era la señal clara de que había llegado mucho peor mental y físicamente al final.

Ataque

Igual que costó ajustar el partido en defensa, también los dos golpes recibidos y el ímpetu del Betis en el inicio, descuadraba lo pensado en ataque. Alexis no era capaz de hacer de pegamento y Agoumé, muy atrás en otras tareas, no podía tampoco acercarse a los puntas. Aun así hubo momentos en los que el equipo se estiró y Akor Adams logró retener algunos balones.

Pero todo cambió con la salida de Oso y Ejuke y la reestructuración táctica. Almeyda dejó un lateral corto (Azpilicueta) que por momentos podía volver a hacer línea de tres con la vigilancia por fuera de Juanlu, y un lateral largo con el alicantino que se alternaba con Ejuke como extremo cuando éste se metía hacia dentro. Y ahí cambió el guión de la película, porque Antony se fue desquiciando poco a poco teniendo que retroceder y, el Sevilla fue el que acabó teniendo superioridad numérica por dentro. La energía que sí pedía a voces el equipo arriba entró con Isaac, cuyo ímpetu también fue fundamental.

Virtudes

Algunos verían más fe y orgullo que otra cosa, pero lo que tuvo el Sevilla fue una tranquilidad mental que resultó un impulso.

Talón de Aquiles

El coladero de Carmona.