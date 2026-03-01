Así jugaron los futbolistas del Sevilla el derbi ante el Betis

El Sevilla interpretó un derbi de manos a más, sobre todo gracias la frescura que pusieron en la segunda parte los cambios, especialmente Oso, aunque lógicamente también Isaac Romero, que con su zurdazo le dio una gran alegría a la afición, que celebró el final del derbi. El equipo de Matías Almeyda fue mejor en la segunda parte y se hizo fuerte mental y físicamente conforme avanzaron los minutos.

Vlachodimos Esta vez no se hizo tan grande y encajó dos goles en los que, eso sí, no tuvo responsabilidad. En la segunda parte tuvo menos llegada el Betis y apareció más en jugadas de continuidad.

Azpilicueta No empezó cómodo con el agujero que creaba Carmona. También estuvo blando en la entrada de Adbe en el 1-0. Después, de lateral mejoró, pero acabó otra vez con problemas.

Gudelj Le da empaque y equilibrio a la defensa a su manera. Más que Nianzou. Además rozó un balón lo justo en el tiro de Abde que pudo ser el 3-2.

Kike Salas Un segundo tiempo magnífico, robando muchos balones y mostrando su jerarquía de atrás adelante.

Carmona No pudo entrar peor en el once. Le dio vida al Betis. Intervino para mal en los dos goles. En uno permitiendo la entrada de Abde y no ser capaz de cortarle la trayectoria y en otro yendo a presionar a la nada y dejando el hueco libre. Fue sacrificado.

Agoumé No tiene motor para desempeñar el rol que le encomendó Almeyda de inicio. Con Mendy dio un paso adelante y el equipo lo agradeció.

Juanlu Con altibajos y jugando en tres posiciones distintas.

Sow Como todo el equipo, mejor y más suelto en la segunda mitad.

Alexis Sánchez La calidad está, pero el físico no. Estaba siendo una sombra hasta que metió ese cabezazo que enganchó el Sevilla al partido.

Akor Adams Enredado como siempre en el fuera de juego, alternando buenas acciones con otras desesperantes. Tuvo el triunfo en ese mano a mano.

Oso Cambió el partido. Fue un cuchillo y contagió al resto.

Ejuke Estiró el once a su forma.

Isaac Un zurdazo que vale oro. Para el equipo y para él.

Januzaj También ayudó.

Mendy Quizá debió salir antes.