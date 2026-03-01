Así jugaron los futbolistas del Betis en el derbi ante el Sevilla

El Betis dejó escapar una buena ocasión para haberse llevado de nuevo el derbi, pero pagó cara la desidia de la segunda parte con un empate que dejó un mal sabor de boca, y en el que Valles y Llorente acabaron siendo fundamentales para que el marcador no fuese peor.

Valles sacó una gran mano a disparo de Akor Adams, tras desviar Natan; y Llorente le sacó el balón también al delantero nigeriano. Abde fue clave en la primera parte en las acciones de los dos goles y hasta tuvo el tercero, pero su remate se estrelló en el poste.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis en el derbi:

Valles Mano salvadora a un tiro de Akor Adams que desvió Natan. Mantuvo con vida a su equipo en un momento complicado del encuentro.

Ruibal Ejuke y sobre todo Oso le crearon problemas en la segunda parte.

Llorente Providencial sacando el lanzamiento de Akor Adams tras recortar a Álvaro Valles.

Natan Mucho trabajo. Se fajó ante Akor Adams y tuvo en la segunda parte mucho trabajo.

Ricardo Poco en ataque y más trabajo en la segunda parte. Alguna pérdida en zona peligrosa.

Marc Roca Mejor en el primer tiempo que en el segundo, donde apenas tuvo ayudas. Acabó metido demasiado atrás.

Fidalgo Metió un buen gol siguiendo la conducción de Abde. En la segunda parte desapareció y fue cambiado.

Fornals Horrible. Sin fútbol y sin físico en la segunda parte.

Antony Marcó el gol que abrió el marcador y estuvo incisivo en la primera parte, pero en la segunda parte no existió, casi desaparecido, como el resto del Betis. Hasta se jugó la segunda amarilla en una acción ante Oso.

Abde Muy buena jugada en la acción del 1-0 y también buena conducción y pase a Fidalgo en el 2-2. Tuvo el tanto en una jugada que acabó en un disparo que tocó en Gudelj para acabar en el palo.

Cucho Sensacional apertura de balón a Abde en la acción que acabó en el 2-0. Fue cambiado en la segunda parte hasta que el físico se lo permitió.

Altimira Entró para intentar tener más la pelota, pero el partido estaba roto, de ida y vuelta.

Bakambu Absolutamente nada: muchas pérdidas, malos controles...