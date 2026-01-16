Tapas solidarias en la Barra del Guadiana para los conventos de clausura

Por segundo año, la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua organiza la barra solidaria a beneficio de los conventos de clausura de la Archidiócesis. La cita es mañana de 12:30 a 18:30 en el Bar la Barra del Guadiana, establecimiento que colabora con la iniciativa y que está situado en Ronda de Triana, 11. Las bebidas estarán a 1,50 euros y las tapas a 2,50. Además de una forma de recaudar dinero para una buena causa, es una excusa para un rato de convivencia en hermandad.

Manuel Preciados, hermano mayor de Nuestra Señora de la Antigua, explicó que la corporación suministra comida a los conventos de clausura, a través de diferentes proveedores y benefactores. Pero también cubren otras necesidades. Por ejemplo, con acuerdos con farmacias abastecen de productos higiénicosanitarios a los conventos o buscan financiación para pequeñas obras en los edificios, que son en su mayoría de una gran importancia patrimonial. “Somos una hermandad muy activa y estos fondos que recojamos mañana servirán para ayudar a todas estas cosas”, afirmó Preciados.

En la Archidiócesis de Sevilla hay 34 conventos de clausura, 13 en Sevilla capital y 21 en la provincia. Desde la hermandad, además se ayuda tanto en Navidad como en Cuaresma con compras de productos, como el aceite, huevos o la harina para los obradores conventuales. “De esta manera se reducen los costes de producción para la elaboración de los dulces”, aclaró el hermano mayor de la Antigua. Otra de las iniciativas es que se ponen en contacto con los hoteles que renuevan material. “Por ejemplo, les hemos gestionado unas cuarenta camas para que ellas lo puedan utilizar o para las hospederías que han abierto algunos conventos”, recordó.

En Cuaresma empezarán, como viene siendo habitual en los últimos años, la campaña Endulza tu papeleta. “Llevamos pestiños y torrijas de los conventos a los repartos de papeletas de sitio de 28 hermandades y se venden directamente a los hermanos que van a sacar la papeleta. Aquí somos simplemente intermediarios. Le abonamos a la monja el número de cajas que ya han transferido a las diferentes hermandades”. En las reglas de la Antigua se ha incluido la realización de un vía crucis en cada viernes de cuaresma. “Cada vez nos vamos a un convento diferente de clausura, realizamos el acto del vía crucis y luego un profesor de historia del arte explica el convento, algo que atrae a numeroso público”.