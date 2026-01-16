San Antón 2026 en Sevilla: estas son las parroquias donde puedes bendecir a tu mascota

Sevilla se prepara para celebrar el 17 de enero la festividad de San Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón, patrón de los animales. La jornada está marcada por la tradicional bendición de mascotas, un rito con siglos de historia que recuerda la relación del santo con los seres vivos y su dedicación al cuidado de la naturaleza.

En los últimos años, esta tradición ha experimentado un notable resurgimiento en la ciudad, impulsada por el creciente interés en el bienestar animal. A lo largo de la jornada, diversas parroquias y templos de Sevilla y su provincia abrirán sus puertas para que los feligreses puedan presentar a sus animales y recibir la bendición.

Hermandad de la Divina Pastora

Uno de los actos más emblemáticos se llevará a cabo en la Capilla de la Divina Pastora, situada en la calle Amparo. Desde 2005, la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina organiza una misa especial de San Antón que incluye la bendición de los animales presentes. Este año, la ceremonia se celebrará el sábado 17 de enero a las 12:00 horas durante la Santa Misa.

La tradición refleja el compromiso histórico de la Hermandad con la naturaleza y el medio ambiente, ya que la venerada imagen de la Divina Pastora se encuentra acompañada de corderos en un entorno natural denominado Altar del Monte, donde la vegetación y los animales ocupan un lugar destacado.

Otras parroquias de Sevilla

Otras iglesias y templos de la región también celebrarán la festividad, según ha confirmado la Archidiócesis de Sevilla:

La Parroquia del Espíritu Santo , en Mairena del Aljarafe, adelantará la bendición al viernes 16 de enero a las 18:15 horas , en el porche del templo. Según fuentes parroquiales, esta decisión busca respetar las vísperas de la liturgia dominical . En ediciones anteriores, se han bendecido perros, gatos, cobayas, hámsteres, tortugas, pájaros, erizos y peces .

, en Mairena del Aljarafe, adelantará la bendición al , en el porche del templo. Según fuentes parroquiales, esta decisión busca respetar las . En ediciones anteriores, se han bendecido . La Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz recibirá a las familias con sus mascotas el sábado 17 a las 17:00 horas , donde el párroco oficiará la tradicional liturgia de bendición en el atrio .

recibirá a las familias con sus mascotas , donde el párroco oficiará la tradicional . La Parroquia de San José , en Utrera, celebrará la bendición de animales el mismo sábado a las 18:30 horas en el pórtico de la iglesia.

, en Utrera, celebrará la bendición de animales en el pórtico de la iglesia. El domingo 18 de enero , los animales domésticos serán bendecidos en la Parroquia del Divino Salvador de Castilblanco , a las 12:00 horas en la puerta lateral , tras la Eucaristía que se realizará a las 11:00 en honor a San Antonio Abad.

, los animales domésticos serán bendecidos en la , , tras la Eucaristía que se realizará a las 11:00 en honor a San Antonio Abad. Finalmente, la capilla del Padre Jesús, en la Parroquia de San Pablo Apóstol de Aznalcázar, acogerá la bendición el sábado 24 de enero a las 12:00 horas.

Con estas celebraciones, Sevilla mantiene viva una tradición centenaria que honra a San Antón y reafirma el vínculo entre la comunidad y sus mascotas, reflejando el creciente compromiso de la sociedad con la protección y el respeto hacia los animales.