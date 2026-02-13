Estos son los recorridos y horarios del Vía Crucis del primer lunes de cuaresma en Sevilla

La Hermandad de la Hiniesta ha dado a conocer este viernes los horarios e itinerarios del Vía Crucis del Consejo de Cofradías de Sevilla. Este acto piadoso se celebra el primer lunes de cuaresma (23 de febrero) y estará presidido en 2026 por el Cristo de la Buena Muerte, titular de la corporación del Domingo de Ramos.

El cortejo que precede al crucificado que tallara Castillo Lastrucci saldrá a las 16:15 de la parroquia de San Julián para llegar a la Catedral -donde se rezarán las estaciones, que acabarán con la reflexión del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz- a las 19:35. Accederá al templo metropolitano por la Puerta de Campanillas, al estar precintando el perímetro de la Giralda, tras la caída de una azucena la semana pasada como consecuencia del tren de borrascas que ha azotado la provincia. Tal circunstancia hace imposible entrar, como es habitual, por la Puerta de los Palos. Se trata de una de las novedades de esta edición.

En el recorrido de ida, el Cristo de la Buena Muerte -que se colocará en vertical, sobre unas andas- irá por Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa y Plaza de los Maldonados, hasta llegar a la capilla de Montesión, sobre las 17:30. Desde allí continaruá por Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín (17:55), Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador (19:00), Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35).

La vuelta

Una vez acabado el rezo del Vía Crucis en el interior de la Catedral, comenzará el regreso, con un itinerario muy similar al que toma la cofradía a la vuelta cada Domingo de Ramos, pasando por los famosos callejones que unen la parroquia de San Marcos con la de San Julián.

Este segundo itinerario es el siguiente: Puerta de Campanillas (21:30), Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina y Francos hasta alcanzar la Cuesta del Rosario, donde llegará sobre las 22:15. Seguirá por la Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50.

Con estos recorridos se evita dos zonas que se encuentran en obras: la calle Imagen y la Avenida de la Constitución.

Será el segundo vía crucis que presida este crucificado, tras hacerlo el pasado 31 de enero por la feligresía de San Julián, en un culto recogido por las reglas de la hermandad y que se celebra cada año por esas fechas. En aquella ocasión lo hizo, como es costumbre, en horizontal.