El Cristo de la Buena Muerte saldrá en vertical en el Vía Crucis del Consejo

Será una de las imágenes que pasará a los anales cofradieros de San Julián. La hermandad de la Hiniesta ha informado que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte irá en vertical en el Vía Crucis del Consejo de Hermandades, acto que presidirá el crucificado de Lastrucci el próximo lunes 23 de febrero en la Catedral hispalense. De esta manera, se varía el formato habitual -en horizontal-, por lo que el titular cristífero se dispondrá también en andas pero en vertical, tal y como lo contemplamos el Domingo de Ramos. Este formato ya ha sido empleado por otras corporaciones que han presidido el Vía Crucis, desde Montserrat -pionera- hasta el Cristo de las Almas.

No ha sido sencillo pero se ha logrado. La complejidad de esta disposición radica en las dimensiones de la propia puerta mudéjar de San Julián, puesto que el crucificado prácticamente puesto en pie a ras de suelo ocupa toda la puerta. Sin embargo, tras analizar tácticamente las dimensiones de la imagen "y su posible recorrido", la junta ha tomado esta determinación, tras anunciarlo en cabildo general a los hermanos. Tan solo hay que contemplar las imágenes de la propia salida de la cofradía en la jornada del Domingo de Ramos, donde la imagen aparece completamente enterrada en el monte de flores para poder salvar dicha maniobra.

Esta próxima semana la corporación mantendrá una última reunión con el Consejo de Hermandades y autoridades, para trazar el itinerario definitivo de ambos traslados -ida y vuelta-, afectado de manera especial por las obras del tranvibús que ahora mismo ocupan todo el tramo de la Encarnación y la calle Imagen, por lo que es probable que se opte por recorridos similares a los que en alguna ocasión se han trazado para los traslados de la Hiniesta Gloriosa de cara al Corpus, por entornos como San Martín y San Andrés. Cuenta atrás para una cita marcada en rojo en la Cuaresma sevillana.