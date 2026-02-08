La O recibe el título de Real concedido por Felipe VI

La hermandad de La O ha recibido comunicación oficial de la Casa Real, por mediación de Felipe VI, por la que se certifica la concesión del título de Real a favor de esta corporación, así como la autorización expresa para el uso oficial tanto de dicho título como de la Corona Real en aquellos elementos simbólicos, distintivos y representativos que le son propios.

Este "alto honor, que acogemos con profunda gratitud y legítimo orgullo, constituye un reconocimiento de singular trascendencia para nuestra Corporación. La certificación del Título de Real sitúa a esta Archicofradía bajo el amparo simbólico de la Corona y viene a reafirmar, de manera solemne, el vínculo histórico, institucional y honorífico que, a lo largo del tiempo, ha unido a la Hermandad de La O con la Casa Real Española. Tal distinción no solo ennoblece nuestro patrimonio histórico y espiritual, sino que refuerza también el compromiso de esta Archicofradía con los valores de servicio, lealtad, tradición y responsabilidad social que han inspirado la vida de la Hermandad desde su fundación. Recibimos esta merced como estímulo para continuar desarrollando nuestra misión de culto, formación y caridad, al servicio de la Iglesia, de nuestros hermanos y de toda la sociedad", ha señalado la corporación. Dicha buena nueva fue anunciada este pasado viernes en cabildo general.