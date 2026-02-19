'Cuando el dolor cobra sentido': así anuncia el Ayuntamiento de Sevilla la Cuaresma 2026

Perpetuando la tradición y valiéndose del ojo siempre certero y sensible de Antonio Casado, el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado un vídeo promocional de la inauguración de un nuevo tiempo de Cuaresma, que recibimos este pasado Miércoles de Ceniza en un marco de oración, ayuno y meditación.

En un vídeo de poco más de dos minutos, con una locución en off, Casado enlanza una serie de planos de cultos de nuestras hermandades y cofradías con primeros planos de imágenes destacadas, como la Esperanza de Triana, el Cristo de la Coronación de Espinas o la Estrella. "Cuarenta días no para huir del dolor, sino para aprender a sostenerlo. Recuerden, somos polvo, y en polvo nos convertiremos", reza la locución, culminando con imágenes de la Soledad de San Lorenzo, el Cristo de las Mieles del cementerio y el paso del Triunfo de la Santa Cruz del Santo Entierro, antecedido de una última instantánea de la Esperanza Macarena en el histórico besamanos de San Gil. Puede ver el vídeo pinchando en este enlace.

Casado, compañero productor del gabinete de comunicación del Ayuntamiento, ha querido realizar en este vídeo "una descriipción metafórica del significado real de la cuaresma finalizando con la frase que simboliza este tiempo. Usa la marcha El Mayor Dolor, de Dani Albarrán, una de las marchas procesionales de nuevo cuño de mayor nivel que se han compuesto en los últimos años", señala el Consistorio.