Así es la gloria para el techo del nuevo paso de palio de la Virgen del Carmen

Cuenta atrás para descubrir el que será, sin duda, el gran estreno de la próxima Semana Santa. La hermandad del Carmen ha avanzado la culminación de la gloria para el techo del nuevo paso de palio de Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos, obra de Antonio Díaz Arnido, titulada La Misericordia de María. La Virgen del Carmen como refugio de la Orden.

Fotografía de la gloria del nuevo techo de palio de la dolorosa de Berlanga / Antonio Díaz Arnido

Se representa a la Virgen del Carmen, sobre nubes y con la luna a sus pies, como protectora de la Orden Carmelita en sus dos ramas (Antigua Observancia y Descalzos), bajo cuyo manto figuran San Elías, San Juan de la Cruz, San Simón Stock, San Alberto de Jerusalén, Santa Teresa de Ávila, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Teresa de Lisieux y Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), todos ellos relacionados íntimamente con la devoción carmelita.

Al fondo, rompimiento de Gloria con el Espíritu Santo y figuras celestiales; en el plano inferior, el mar, guiño personal del autor. La pieza ha sido realizada en óleo, esmalte, acrílico, grafito y pan de oro sobre tabla encolada, estucada, imprimada, dibujada, pintada y barnizada, y se trata del primero de los avances del futuro paso de palio, que será estrenado esta próxima Semana Santa, con diseño de Sánchez de los Reyes y ejecución de Manuel Solano, y con la participación del encajero Alfonso Aguilar.