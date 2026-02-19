El Cristo de Burgos respalda de manera unánime el cambio de itinerario el Miércoles Santo 2026

Ratificación total por San Pedro. La hermandad del Cristo de Burgos celebró en la tarde de este miércoles cabildo general de salida, una asamblea en la que los hermanos respaldaron la propuesta de la junta de gobierno para la modificación del itinerario de ida de la cofradía en la próxima estación de penitencia. Dicha disposición, previamente anunciada, ha contado con el apoyo unánime de sus cofrades, lo que permitirá la contemplación de estampas únicas e inéditas en esta corporación.

De esta manera, el recorrido definitivo queda establecido de la siguiente manera: Plaza de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, San Martín, Cervantes, San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano, y lado izquierdo de la Plaza del Duque. Esta novedad implica, por tanto, el adelanto horario de la salida de la cofradía en una hora y media, fijada para las 19:30, cuestión también derivada del adelanto de posición en la nómina de la jornada al penúltimo lugar, facilitando también el acceso de Las Siete Palabras, que cerrará el día accediendo a la Campana por la calle Alfonso XII.

La cofradía discurrirá, por tanto, por enclaves destacados de su propia feligresía, como el convento de Santa Ángela de la Cruz (que ya ha visitado la cofradía en el Vía Crucis con el crucificado), la iglesia de San Juan de la Palma o la iglesia de San Martín, desde donde habrá salido la cofradía de La Lanzada apenas unas horas antes, en un itinerario similar al que realiza la cofradía de la Mortaja la noche del Viernes Santo. Destaca también el discurrir por el entorno de San Andrés (también horas después de que haya transitado Los Panaderos) o San Miguel, para estirar aún más la llegada a la Carrera Oficial, regresando de nuevo a Trajano y Duque por la acera del Hotel Derby. Será sin duda uno de los reclamos estéticos más esperados de la próxima Semana Santa, que permitirá contemplar esta cofradía con mayor deleite y, por supuesto, una mejora en la estación de penitencia de los propios hermanos. Con estos cálculos (de 19:30 a aproximadamente 2:00, unas siete horas), el Cristo de Burgos será una de las cofradías de 'negro' con mayor estancia en la calle de toda la Semana Santa.