La otra memoria

Se exalta mucho la memoria en asuntos de Semana Santa porque, como siempre repetimos, constituye uno de los pilares maestros. Una memoria que puede provocarnos algún desgarro de corta duración, o dejarnos una sonrisa dibujada en el rostro. Pero hay otra memoria menos evocadora, pero tremendamente necesaria. Una memoria que puede darnos algún disgusto si no andamos finos, generarnos alguna contingencia y rompernos los planes porque nos obliga a tomar alguna solución con prontitud. Una memoria que, si bien no es como un pilar de la Catedral que sostiene la Semana Santa, sí es fundamental para que tengamos unos días tranquilos. Una memoria de efectos domésticos y logísticos. Una memoria de corto recorrido, apenas de un año en una Semana Santa de siglos. Una memoria que si nos falta provoca nervios, una sensación de vacío y elevadas dosis de ansiedad. Una memoria corrosiva, inquietante y angustiosa. Se resume en una pregunta. ¿Dónde me desvestí de nazareno el año pasado que no encuentro el cinturón de esparto? No pierdan esa memoria, de ella depende su calidad de vida esta cuaresma.