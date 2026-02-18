La lección de una confitería

Siempre hemos tenido como referencia de la mesura y el buen criterio la carta de meriendas de la cafetería de unos grandes almacenes que ofrecía tortitas con nata, chocolate o caramelo, emparedados de diferentes sabores, bollería variada y torrijas. Incluía una apostilla en la referencia al dulce de la cuaresma por antonomasia: “Solo en temporada”. ¡Qué maravilla! Recordaba aquella carta cuando unos visitantes entraron el pasado lunes en la confitería La Campana, pidieron torrijas y les dieron nones con una explicación. Se elaboran en cuaresma. Y la cuaresma empieza hoy. Repetimos. ¡Qué maravilla! Un diez para La Campana por respetar las fechas, que tienen su sentido. No podemos estar jamando torrijas todo el año. ¿Les suena la cantinela? Una cosa es el sentido extraordinario, que motivó que el mismo negocio ofreciera este manjar cuando la procesión extraordinaria de la Macarena por los 50 años de la coronación canónica, y otra pasarse de rosca. Aquello fue una excepción. Y por eso adquiere precisamente valor. Hoy es ya Miércoles de Ceniza (“Memento homo...”), pero llegamos a la fecha hartos de ver procesiones y de sufrir debates sobre absolutamente todo. Estamos como esas Nochebuenas que alcanzamos después de rechazar diez comilonas y de asistir a otras diez. Una confitería nos ha dado una lección necesaria en los tiempos que corren. Hay que saber esperar, hay que guardar los tiempos, no hay que tener ni ansiedades ni angustias anticipativas. Y hay que tirar del sentido extraordinario cuando realmente hay una causa. Así de sencillo. Lamentamos tener que defender lo obvio.