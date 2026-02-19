Primera sesión de los Diálogos de Cuaresma de la Fundación Cajasol: José Luis Sanz conversa con Carlos Navarro Antolín a las 20 horas en su teatro

Se celebra la primera sesión de los Diálogos de Cuaresma que organiza la Fundación Cajasol. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hablará sobre la Semana Santa con el periodista Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla. La cita está fijada a las 20 horas en el teatro de la entidad, con acceso por la calle Chicarreros. Se trata de un encuentro planteado como una conversación pública con la Semana Santa como eje central.

