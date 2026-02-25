Los usuarios de los patinetes en Sevilla, divididos por la nueva normativa: “Había demasiado descontrol”

Este miércoles 25 de febrero ha entrado en vigor en Sevilla una nueva normativa de patinetes eléctricos que regula su uso y fija obligaciones específicas para los usuarios. Desde hoy, se aplican sanciones de hasta 200 euros a quienes incumplan lo establecido por la normativa municipal (artículo 145 bis).

La regulación impone, entre otras medidas, el casco obligatorio, el uso de chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad y una edad mínima de 15 años para circular. Además, introduce condiciones concretas sobre por dónde pueden desplazarse estos vehículos y cómo deben estacionarse en la vía pública.

Las nuevas reglas han dividido a los usuarios de patinetes. Mientras algunos consideran que son “excesivas y restrictivas”, otros las ven como “una forma de ordenar la circulación” y proteger a los peatones. ¿Se cumplirán de manera generalizada estas obligaciones a partir de ahora?

Qué exige la normativa desde este 25 de febrero

La normativa establece varias exigencias y prohibiciones que pasan a ser aplicables desde este miércoles:

Casco obligatorio para los usuarios.

para los usuarios. Chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad.

en condiciones de poca visibilidad. Edad mínima de 15 años para poder circular.

para poder circular. Uso del carril bici solo para patinetes con una potencia máxima de 250W .

solo para patinetes con una potencia máxima de . Los patinetes deben cumplir las mismas restricciones de circulación que afectan a las bicicletas.

que afectan a las bicicletas. Prohibido aparcar en aceras y zonas peatonales .

y . Prohibido amarrar los patinetes a mobiliario urbano, árboles o señales.

Según el texto normativo, desde este miércoles ya son aplicables las multas de hasta 200 euros a los infractores por no cumplir las obligaciones específicas que impone la normativa de Sevilla (artículo 145 bis).

Usuarios de patinetes: entre el rechazo y la adaptación

Entre quienes usan patinete a diario, las opiniones son contradictorias. Hay usuarios que creen que las medidas son “excesivas y restrictivas”, especialmente para quienes dependen del patinete como principal medio de transporte y no pueden acceder al carné de conducir. En ese sentido, uno de los consultados sostiene que “tratar al patinete casi como una bicicleta limita la libertad de movimiento y dificulta las oportunidades laborales”.

En el lado contrario, otros vecinos interpretan la regulación como una vía para “ordenar la circulación” y mejorar la convivencia con el peatón. Algunos explican que, en las zonas donde no se permite circular en patinete, simplemente “camino con él y no tengo ningún problema”, lo que refleja una disposición a adaptarse. Sobre el cambio de itinerario para llegar al destino, debido a que rebasada cierta potencia no es posible circular por el carril bici, un usuario admite: “es verdad que la tengo que modificar, pero bueno, nos vamos adaptando y ya está”.

Peatones: apoyo mayoritario y dudas sobre el cumplimiento

Los peatones, en general, han valorado positivamente la entrada en vigor de la normativa. Algunos opinan que “no va a tener el mismo cuidado un niño de 10 que uno mayor de 15”, en referencia a la edad mínima fijada para circular. Otros se congratulan expresamente por el cambio, asegurando que “ya había demasiado descontrol en cuanto a los patinetes”.

Sin embargo, entre muchos de los usuarios consultados aparece una duda común: si estas reglas se van a cumplir de manera generalizada una vez que han empezado a aplicarse.

Multas de hasta 1.000 euros por incumplimientos graves

A partir de hoy, los usuarios deberán extremar la precaución. Circular con VMP fuera de la normativa, bajo efectos del alcohol o drogas, usando el móvil o sin las medidas de seguridad obligatorias puede acarrear multas de hasta 1.000 euros.