Los usuarios de los patinetes en Sevilla, divididos por la nueva normativa: “Había demasiado descontrol”

Con la entrada en vigor de las nuevas normas para patinetes eléctricos en Sevilla, los usuarios y peatones opinan sobre cómo estas medidas afectan la movilidad y la seguridad en las calles de la ciudad.

Las nuevas normas para los patinetes en Sevilla entran en vigor desde el 25 de febrero

Normativa de patinetes en Sevilla: casco, 15 años y multas desde hoy / Redacción DDS, Noelia Peña

Este miércoles 25 de febrero ha entrado en vigor en Sevilla una nueva normativa de patinetes eléctricos que regula su uso y fija obligaciones específicas para los usuarios. Desde hoy, se aplican sanciones de hasta 200 euros a quienes incumplan lo establecido por la normativa municipal (artículo 145 bis).

La regulación impone, entre otras medidas, el casco obligatorio, el uso de chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad y una edad mínima de 15 años para circular. Además, introduce condiciones concretas sobre por dónde pueden desplazarse estos vehículos y cómo deben estacionarse en la vía pública.

Las nuevas reglas han dividido a los usuarios de patinetes. Mientras algunos consideran que son “excesivas y restrictivas”, otros las ven como “una forma de ordenar la circulación” y proteger a los peatones. ¿Se cumplirán de manera generalizada estas obligaciones a partir de ahora?

Qué exige la normativa desde este 25 de febrero

La normativa establece varias exigencias y prohibiciones que pasan a ser aplicables desde este miércoles:

  • Casco obligatorio para los usuarios.
  • Chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad.
  • Edad mínima de 15 años para poder circular.
  • Uso del carril bici solo para patinetes con una potencia máxima de 250W.
  • Los patinetes deben cumplir las mismas restricciones de circulación que afectan a las bicicletas.
  • Prohibido aparcar en aceras y zonas peatonales.
  • Prohibido amarrar los patinetes a mobiliario urbano, árboles o señales.

Según el texto normativo, desde este miércoles ya son aplicables las multas de hasta 200 euros a los infractores por no cumplir las obligaciones específicas que impone la normativa de Sevilla (artículo 145 bis).

Usuarios de patinetes: entre el rechazo y la adaptación

Entre quienes usan patinete a diario, las opiniones son contradictorias. Hay usuarios que creen que las medidas son “excesivas y restrictivas”, especialmente para quienes dependen del patinete como principal medio de transporte y no pueden acceder al carné de conducir. En ese sentido, uno de los consultados sostiene que “tratar al patinete casi como una bicicleta limita la libertad de movimiento y dificulta las oportunidades laborales”.

En el lado contrario, otros vecinos interpretan la regulación como una vía para “ordenar la circulación” y mejorar la convivencia con el peatón. Algunos explican que, en las zonas donde no se permite circular en patinete, simplemente “camino con él y no tengo ningún problema”, lo que refleja una disposición a adaptarse. Sobre el cambio de itinerario para llegar al destino, debido a que rebasada cierta potencia no es posible circular por el carril bici, un usuario admite: “es verdad que la tengo que modificar, pero bueno, nos vamos adaptando y ya está”.

Peatones: apoyo mayoritario y dudas sobre el cumplimiento

Los peatones, en general, han valorado positivamente la entrada en vigor de la normativa. Algunos opinan que “no va a tener el mismo cuidado un niño de 10 que uno mayor de 15”, en referencia a la edad mínima fijada para circular. Otros se congratulan expresamente por el cambio, asegurando que “ya había demasiado descontrol en cuanto a los patinetes”.

Sin embargo, entre muchos de los usuarios consultados aparece una duda común: si estas reglas se van a cumplir de manera generalizada una vez que han empezado a aplicarse.

Multas de hasta 1.000 euros por incumplimientos graves

A partir de hoy, los usuarios deberán extremar la precaución. Circular con VMP fuera de la normativa, bajo efectos del alcohol o drogas, usando el móvil o sin las medidas de seguridad obligatorias puede acarrear multas de hasta 1.000 euros.

