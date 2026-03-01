Betis y Sevilla prometen una emoción de cine en un decorado de estreno

“Lo más importante en el cine es la emoción, todo lo demás está al servicio”, expresaba el director catalán Marcel Barrena en una entrevista al firmante en septiembre de 2023, meses antes de triunfar con su pelicula El 47 en la Gala de los Goya. Esa emoción es el gen común entre el séptimo arte y el fútbol. Más aún, los derbis. Y en un rizo del rizo, los derbis sevillanos, que consabida es la pasión que desbordan béticos y sevillistas cuando el calendario los cruza. Hoy el escenario es de estreno. Tendamos una alfombra, verde o roja, para que desfilen algunas de las películas que estaban nominadas a llevarse anoche la voluminosa estatuilla.

Los domingos

Ha sido muy habitual en los derbis de las últimas dos décadas que alguno de los contendientes anduviese enrolado en algún partido europeo unos días antes del duelo de máxima rivalidad, lo que ha venido condicionando alineaciones. Al Sevilla le pasó a menudo cuando era un asiduo de los torneos continentales y recientemente le ocurrió al Betis, que perdió a Isco y Amrabat, nada menos, por el charlotesco (ya que estamos) choque entre ambos ante el Utrecht. El notable desempeño bético en la fase de grupos de esta Europa League lo llevó a jugar de domingo en domingo y hoy saldrá el equipo de Pellegrini con sus piernas bien tonificadas.

Los tigres

La sobreexcitación no es buena compañera de viaje y el trabajo psicológico de Almeyda y Pellegrini ha sido muy destacado en los análisis previos de estos días. Muy sobreexcitado salió el Betis ante el Atlético, fueron como tigres a buscar a los colchoneros, perdieron el orden y todo acabó en una goleada humillante (0-5). Qué decir del Sevilla del Pelado, que poco ha hecho por templar a los suyos desde la banda, todo lo contrario. Por eso verá el partido desde un palco esta tarde. Esa sobreexcitación llevó por ejemplo a Juanlu a ver dos amarillas en apenas un cuarto de hora ante el Alavés...

El cineasta Alberto Rodríguez (bético confeso), con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie rodando 'Los tigres'. / D.S.

Los tortuga

El Betis, sin Isco, Amrabat y Lo Celso, ha mutado hacia un estilo de juego más directo, frenético. Su punto fuerte está en la visión y llegada de Pablo Fornals y en las carreras de Antony y Abde. Por ello, no hace falta ser un lince para pensar en que los sevillistas van a conceder pocos espacios a sus espaldas, se van a replegar y van a tratar de meterle cloroformo al partido. En la aceleración, los nervionenses van a tener mucho más que perder porque además no cuentan con elementos que se caractericen por sus veloces transiciones.

La furia

Un factor demasiado asiduo en los derbis sevillanos y del que casi nadie repara en los análisis previos es la alarmante frecuencia con que uno o los dos equipos sufren expulsiones. Un repaso a los duelos de este siglo XXI, para qué ir más atrás, revela tarjetas rojas a go go. La última, de Isaac, tuvo más consecuencia en el apartado disciplinario por la suspensión que en el deportivo, pues el Betis ya ganaba 0-2 y el Sevilla no veía cómo hacerle daño al vecino. En recientes derbis en el Villamarín, Guido metió la pata ante Rafa Mir y sirvió en bandeja el 0-2 al Sevilla. También Fekir y Borja Iglesias fueron expulsados en un derbi que tuvo el Betis muy de cara tras la roja a Montiel y el 1-0 provisional.

Sirat

El futbolista más forma de todos los que van a saltar hoy al prado cartujano es marroquí y juega para el Betis. Abde es una fuerza imparable cuando arranca y, además, bajo la mano templada y el verbo sabio de Manuel Pellegrini, está aprendiendo a elegir las mejores opciones cuando ha originado el fuego en el área contraria, algo que le costó en los primeros meses de verdiblanco. Antony es un imán por todo lo que atrae de los rivales y su hiperactividad y ese factor lo está explotando Abde para acelerar y batir líneas. Ese lado de la defensa sevillista además es el más incierto: Azpilicueta tendrá que abrirse a echar una mano a José Ángel Carmona o Juanlu, el que juegue de los dos.

Una escena de 'Sirat'. / Neon / Efe

Decorado

Tras ese insípido amistoso triangular de hace más de veinte años, será el primer derbi oficial en La Cartuja. El primer apunte que implica son los decibelios: habrá en torno a 69.000 personas y con esa cubierta que concentrará el ruido. Desde aquellos partidos setenteros del Trofeo Ciudad de Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que congregaron a más de 70.000 espectadores, muchas de ellas de pie en los graderíos, no se registra tamaña afluencia de público. Toda una prueba para el carácter del equipo sevillista. Y también para el protagonista de la siguiente película.

La buena letra

El VAR pudo traer calma, pero nada más lejos de la realidad. Va a ser un partido muy difícil de pitar, en el que el árbitro tendrá que mantener el pulso firme pero sereno para escribir con buena letra y sin esos tachones que, con el artilugio y su colega del despacho, multiplica la indignación del personal ante decisiones extrañas y no pocas veces ajenas a la realidad. Ricardo de Burgos Bengoetxea tiene experiencia y personalidad. No se va a achantar. Hace unos meses dirigió en ese escenario un partido aún más aparatoso que el de hoy: una final copera entre Real Madrid y Barcelona. Tampoco va a caer en saco roto su experiencia en aquel derbi del palo a Joan Jordán en enero de 2022.

El talento

Demasiado talento fuera del acta arbitral hoy. Sobre todo del lado de los anfitriones, que lo contienen en mayor medida en su plantilla. Isco Alarcón es acaso el jugador con más ascendencia sobre el juego de un equipo, hoy, en la Liga. Por eso el Betis pierde muchísimo sin él y por eso Pellegrini ha preferido a Fidalgo a un delantero en el mercado invernal: más gente creativa y de toque que refuerce su idea. Si el Betis lleva el partido a ese terreno con la pelota, el Sevilla sufrirá. En los nervionenses el talento escasea y más sin Vargas, pero ojo a uno que trata de reencontrarse, Adnan Januzaj.