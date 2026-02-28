La lista de convocados del Sevilla para el derbi: Almeyda recupera a Juanlu, Castrín y Oso

El Sevilla ha anunciado la lista de convocados de 25 jugadores para el derbi de este domingo a las 18:30 horas en El Estadio Cartuja. Almeyda deberá realizar dos descartes fuera de la convocatoria antes del encuentro. Almeyda recupera a tres canteranos para la cita: Juanlu vuelve a estar disponible tras cumplir sanción por expulsión ante el Alavés, mientras que Oso y Castrín se han recuperado a tiempo de sus respectivas dolencias.

Una lista que se ha publicado antes de que el equipo realizara por la mañana la última sesión del derbi, que se llevó a cabo a puerta cerrada tal como acordaron plantilla y cuerpo técnico para aprovechar al máximo el entrenamiento. En ella volvió a entrenar de forma parcial Rubén Vargas, tras su reapertura este viernes.

En comparación con el partido ante el Getafe de la pasada semana, sale el sancionado Nianzou, quien vio la quinta amarilla en el Coliseum. Permanecen fuera por lesión Marcao y Vargas, -el suizo ya entrena con el grupo y podría estar ante el Rayo Vallecano-así como el sancionado Joan Jordán, que cumplirá su segundo y último partido de castigo.

La lista completa de convocados es: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Castrín, Gattoni, Cardoso, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Mendy, Manu Bueno, Sow, Januzaj, Miguel Sierra, Ejuke, Alexis, Peque, Isaac, Akor y Maupay.