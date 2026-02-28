Carmona o Juanlu, la gran duda de Almeyda para el derbi

El derbi ya está a la vuelta de la esquina y Matías Almeyda tiene casi definido el equipo con el que saldrá el domingo en el Estadio La Cartuja, aunque mantiene una duda en el carrilero derecho: Juanlu o José Ángel Carmona.

El resto del once parece decidido, salvo sorpresa inesperada –que tampoco se descarta después de que el técnico argentino decidiera cerrar el entrenamiento– y quién sabe si con la intención de intentar sorprender al Betis.

En ataque jugará Akor Adams con total seguridad y todo apunta a que, como en los últimos partidos, su acompañante será Neal Maupay, aunque la asociación entre el francés y el nigeriano aún no ha terminado de dar resultados. Incluso existe la alternativa de Isaac Romero, pero la escasa aportación del jugador de Lebrija en los últimos encuentros y su expulsión en el derbi de la ida son argumentos suficientes para que el argentino apueste por Maupey.

La gran duda para el domingo llega en la defensa, especialmente en el carrilero derecho. Tras la baja de Nianzou –sancionado para el encuentro–, Azpilicueta, que ha jugado los últimos partidos en el carril derecho, pasará a la zaga junto a Gudelj y Kike Salas, quienes mostraron seguridad en el Coliseum ante el Getafe.

El carril izquierdo será, sin duda, para Suazo, tras perderse el derbi de la ida por lesión. Precisamente, esa ausencia llevó a José Ángel Carmona a la banda izquierda para enfrentarse a Pablo García, mientras que Juanlu ocupó el otro lateral, donde sufrió ante Abde.

Planteamiento El visueño podría tener la ventaja si Almeyda apuesta por defender y salir al contragolpe

En esta ocasión, Almeyda deberá elegir entre los dos canteranos, a menos que sorprenda con una idea que en principio parece descabellada: jugar con línea de cuatro atrás, Azpilicueta como lateral derecho y dejar a ambos canteranos en el banquillo, con Januzaj más adelantado. El técnico argentino no ha descartado esta posibilidad: “Está dentro de las posibilidades, está recuperado y sí es una de las posibilidades.”

Lo más probable es que la duda se reduzca a Carmona o Juanlu, aunque ninguno de los dos atraviesa su mejor momento de forma y tendrán el domingo una misión complicada como es frenar al internacional marroquí.

Momento Los dos llegan sin ser titulares en los últimos encuentros y realizando actuaciones dudosas

El de El Viso del Alcor llega tras ser suplente en los dos últimos encuentros, después de ser sustituido al descanso tras recibir pitos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su actuación en Son Moix, donde fue desbordado por Jan Virgili y apareció en todas las imágenes de los cuatro goles del Mallorca, no le ayudó a mejorar su situación.

Juanlu, por su parte, se quedó fuera del once ante el Getafe tras ser expulsado por exceso de ímpetu a los 16 minutos frente al Alavés y tampoco fue titular ante el Girona, entrando al descanso precisamente por Carmona.

Todo indica que el visueño podría partir con ligera ventaja si Almeyda decide un partido con un Sevilla replegado y apostar por lanzar contragolpes, algo que le funcionó, por ejemplo, ante el Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Carmona anotó, y ante el Rayo Vallecano en Vallecas, donde asistió a Akor Adams para dar los tres puntos a los de Nervión.