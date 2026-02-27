Almeyda: "Es lindo ganar un derbi, pero nosotros necesitamos puntos con lo que nos estamos jugando"

Matías Almeyda habló en la rueda de prensa previa a un partido tan especial, el derbi que se disputará este domingo en La Cartuja. El técnico argentino aún no sabe dónde verá el partido y reconoció que el Betis llega en un gran momento, aunque advirtió que en este tipo de encuentros puede pasar cualquier cosa. También explicó el motivo de no abrir el entrenamiento, pero señaló que, en caso de ganar, abrirán las puertas en dos entrenamientos para disfrutar con su afición.

El momento en el que llega el equipo al derbi

"El objetivo está muy claro, sabiendo y reconociendo que es un partido que se espera, los derbis son la fiesta de esta ciudad, pero sabemos lo que nos estamos jugando."

¿Qué supone ganar el derbi?

"Para nosotros sumar es importante, siempre es lindo ganar un derbi, queda en la historia, pero nosotros necesitamos puntos con lo que nos estamos jugando. Sacar un resultado positivo en un derbi es una acaricia al alma para nosotros y la afición."

Sow y su mejor versión

"Siempre que se gana un partido, brilla más. Creo que él es uno de los jugadores con mayor lectura, con mayor efectividad de pases, pero cuando sale el resultado siempre sale más. Una de sus características es la llegada, pero no me quedo con sólo uno, todos se lo están dejando en cada entrenamiento y partido."

Januzaj y una posible titularidad

"Él participó en algunas acciones, de hecho el gol viene de un pase que él ve a Akor. Está dentro de las posibilidades, está recuperado y sí es una de las posibilidades."

Juanlu o Carmona

"Es importante tener a Juanlu a disposición y estamos definiendo mañana o antes del partido."

¿Dónde va a ver el Gran Derbi?

"En realidad voy a ver el partido donde no tengo que verlo, donde me indiquen. Yo el partido lo debería ver dentro de la cancha porque hubo una injusticia. Después acataré órdenes, no quieren que esté en el vestuario, pues no estaré. Voy a ir donde me digan."

La decisión de no abrir las puertas

"Todos estamos viviendo con una intensidad alta. Todos quieren jugar el derbi, pero nuestra historia es más profunda. Los resultados a favor te dan esos dos días de tranquilidad, pero luego seguimos como siempre, corrigiendo y mejorando y aprovechando cada entrenamiento que tenemos. Hemos tomado una decisión para aprovechar el día, nuestra afición nos está apoyando de todos lados y esperamos darle una alegría para disfrutar juntos. Una vez que termine el partido, disfrutaremos dos entrenamientos a puertas abiertas; sería espectacular."

El mensaje a los jugadores

"Los profesionales de fútbol deben jugar con la misma intensidad un amistoso, un entrenamiento y un derbi. Esperemos estar a la altura, pero en todos los partidos."

Pellegrini

"Opinar es gratis. Cuando uno tiene la personalidad como la de Manuel que ha dejado a Chile en cada lugar parado. Pellegrini está representando su país. Nosotros tuvimos esa guerra con Maradona-Messi. Lo que digo es que tengo un enorme respeto a este entrenador. Todos saben cómo es Manuel: serio, humilde, trabajador; tienen que sacar a otro Manuel por el bien de Chile."

¿Es el Betis favorito?

"Es una realidad que ellos están mejor que nosotros, pero los derbis son partidos aparte. En el año deportivo, el año pasado, el Betis estaba mejor que nosotros, pero se reconoce. El domingo es once contra once y hay una historia por detrás. Si logramos que nuestros futbolistas entren con esas ganas de dar todo en un derbi, creo que va a ser un buen espectáculo."

La mejora del equipo

"Hemos ido mejorando, hemos conseguido resultados. Aquí hay que salvar la categoría y cuanto más rápido sea, tendremos más paz. De ahí se podrá ver dónde vamos a estar parados. Esto va a ser largo, son 13 fechas; en las 13 tenemos que estar con la misma ambición, con confianza y humildad, y corregir tras cada partido."

Ganar el derbi y su importancia

"Sería algo tan lindo, espectacular, poder dormir dos o tres días. Estos partidos paran la ciudad, siempre deseamos que sea un espectáculo bueno, veremos que gane el que mejor juegue."

El fichaje de Mercado

"Yo tengo puesta la mente en los jugadores que entrené en el día de hoy, mi energía está puesta en esto y ojalá que esté para armar en eso."

Suazo y su duelo con Antony

"El Betis tiene un gran equipo y detenerse en un jugador es un error. Estaremos atentos a que no desarrollen todo su potencial."

Alexis Sánchez

"Nos aporta donde está cada lado, puede aportar dentro, pero estamos hablando de una persona que siempre está expresando sus sentimientos y espero que termine bien porque es muy bueno."