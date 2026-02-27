Rubén Vargas entrena con el grupo a dos días del derbi y el Sevilla FC marca su hoja de ruta

En una semana donde el Sevilla Fútbol Club busca la tranquilidad por encima de todas las cosas, la afición blanquirroja no puede darse ni un respiro. A dos días para el Gran Derbi que enfrentará a los pupilos de Matías Almeyda con el Real Betis Balompié, la gran novedad en la sesión de entrenamiento que se ha realizado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha sido el regreso de un Rubén Vargas cuya presencia en la lista de convocados del técnico bonaerense parece totalmente imposible.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, el suizo se ejercitó al margen de sus compañeros este jueves, marcando el Sevilla una ruta de regreso pausada para evitar posibles recaídas. Aunque esto no funcionó la última vez, ya que Vargas redebutó una semana más tarde y aún así terminó rompiéndose frente al Celta de Vigo, en la entidad hispalense han marcado unas pautas que parecen inamovibles para buscar una vuelta efectiva. Fuentes del club han confirmado a este periódico que el extremo podría tener minutos ante el Rayo Vallecano, estando al 100% para la visita al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou.