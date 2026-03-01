Javi Martínez: "Hay que valorar ese punto; es agridulce, pero dulce por el final"

Javi Martínez, que por segundo encuentro consecutivo dirigió al Sevilla tras la sanción de Almeyda, expresó en rueda de prensa tra el derbi que es un resultado agridulce porque no es lo que quería, pero es dulce por esa reacción final de los nervionenses que fueron capaz de lograr un punto.

Un punto o se deja dos el equipo

"La sensación es que recuperamos ese punto porque al descanso íbamos 0-2 abajo. Tras el empate hemos tenido alguna opción más para ganar el partido. Hay que valorar ese punto, no es lo que queríamos, es agridulce, pero es dulce por el final"

La primera parte

"La verdad que el sentimiento era de que confiábamos. Creíamos que habíamos tenido el control, faltándonos muchas cosas en el área rival, y con dos errores que nos habían costado muy cara. La idea era seguir por el mismo camino con pequeños matices a través de los cambios que introducimos"

Almeyda

"Matias está feliz por el final y está dolido por no haber vivido el partido en el banquillo, pero ya queda menos y su vuelta está más cerca".

Los canteranos

"Isaac venía con menos minutos últimamente. Kike ha hecho un partido extraordinario, Oso en su entrada, Juanlu, José Ángel... Todos están dando un gran nivel en un momento complicado. Estamos muy orgullosos de ellos y del resto, por la veteranía que nos aportan jugadores como César que hoy me ha parecido espectacular".

El equipo fue a por los tres puntos

"Una vez que empatamos entro el partido en una fase de descontrol. Era un partido mucho más roto y seguir en esa línea de este cerca en portería rival e intentar ganarlo. Es muy importante valorar ese punto en el tramo final.

La entrada de Ejuke y Oso

"Esa diferencia Oso y Ejuke nos han permitido hacer más daño, seguir con ese control y ser más dañinos en los últimos metros. Son jugadores muy ofensivos que nos iban a dar mucha profundidad y ese desequilibrio que nos faltaba en el primer tiempo, donde hicimos un juego más posicional, pero nos faltaba algo más"