Italia, Francia y Reino Unido, los países a los que más se voló desde el aeropuerto de Sevilla en 2025

Como se preveía visto los resultados mes a mes, el aeropuerto de Sevilla cerró en 2025 un año de récord, al marcar registros históricos tanto en pasajeros como en vuelos. En relación con los viajeros, se contabilizaron 9.686.487, lo que supone un crecimiento del 5,6% respecto a 2024. Este balance, que arroja una media diaria de casi 26.540 usuarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al fuerte dinamismo del tráfico foráneo.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 9.666.278. De ellos, 4.463.423 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (una cifra similar a la de un ejercicio antes), mientras que 5.202.855 optaron por conexiones con el extranjero.

Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió más de un 11%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (1.104.353 pasajeros), Francia (911.359), Reino Unido (860.398), Alemania (426.666), Portugal (349.087), Irlanda (178.973) y Bélgica (164.834).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el año pasado los vuelos con Irlanda (los viajeros aumentaron un 40%), Malta (+36%), Polonia (+24,3%), Alemania (+23,7%) y, a cierta distancia, Portugal (+15,4%), Italia (+14%) y Reino Unido (+13,3%).

En el caso de las conexiones con Turquía, la cifra de viajeros se multiplicó por más de siete, debido a que la ruta con Estambul la operan desde septiembre de 2025 dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en 2024 sólo lo hacía una de ellas (Pegasus, también desde el mes de septiembre de ese año).

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 53,8% de la actividad comercial del aeropuerto, 2,7 puntos más que en 2024.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el año pasado 73.141 vuelos, el mayor registro en un ejercicio. De esos movimientos, 65.407 fueron comerciales (+4,7%).

En relación con la carga, los operadores movieron cerca de 11.700 toneladas, con un incremento sobre el ejercicio año anterior del 6,8%.

Datos del mes de diciembre

La evolución del tráfico durante el mes pasado también fue muy positiva. No en vano, resultó el mejor diciembre de la historia del Aeropuerto de Sevilla, con 815.110 pasajeros (+8,9% respecto a diciembre de 2024) y 6.210 operaciones, de las que 5.848 fueron comerciales (+11,5%).

De los 811.121 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 339.678 tenían origen o destino en territorio nacional y 471.443, en el extranjero (+18,4%).

El movimiento de mercancías en diciembre superó las mil toneladas, de modo que se situó en parámetros similares a los de la misma fecha de 2024.