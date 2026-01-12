Un congreso, un 'mapping' y una recreación del enlace iniciarán la conmemoración del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

"La boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar fue un acontecimiento de gran trascendencia para nuestra ciudad y para la historia de Europa", ha indicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, esta mañana en la sala capitular baja del Ayuntamiento. Un espacio que fue diseñado por el propio Carlos V y que está coronado por su propio escudo. La efeméride cumple este año su 500 aniversario y, por tal motivo, el próximo 11 de marzo -el mismo día que se celebraron las nupcias en la ciudad- arrancará una programación dedicada al enlace. El congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, un mapping en la fachada del Real Alcázar y una recreación del enlace en el interior serán algunas de las actividades con las que empezará una agenda cargada de eventos de todo tipo.

Más allá de las visitas teatralizadas que se celebran en el Real Alcázar y del espectáculo de Naturaleza Encendia, como antesala a esta celebración, el mes de marzo arrancará con un desfile conmemorativo teatralizado, que simulará el recorrido de Carlos e Isabel desde su entrada por la puerta de la Macarena hasta el Real Alcázar.

Destacados catedráticos, investigadores y académicos especializados en la Historia de España se reunirán en Sevilla del 11 al 13 de marzo. "Contaremos con la presencia de especialistas internacionales provenientes de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona de París", ha indicado Sanz y ha puesto como ejemplo las figuras del Premio Nacional de Historia Ricardo García Cárcel y el director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus.

Ese mismo día, en la fachada junto a la puerta del León, los sevillanos podrán disfrutar de un gran espectáculo audiovisual. Además, se realizará una recreación del enlace en el interior del Alcázar, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. En la misma jornada, habrá una actuación de los ministriles.

En paralelo al Congreso, celebraremos una exposición virtual y presencial dedicada al libro impreso durante el reinado de Carlos V, que tuvo como epicentro de producción y distribución la ciudad de Sevilla. Esta exposición, bajo el título Los libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI, se realizará en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS). La muestra virtual se hará por el espacio Expobus de la Universidad de Sevilla, donde permanecerán disponibles a la consulta de los investigadores y del público general. En cuanto a la muestra física de los mismos tendrá lugar en el Real Alcázar.

La Sevilla imperial de 1526 en el Espacio Santa Clara

También el 11 de marzo será el día que comience la gran exposición conmemorativa en el Espacio Santa Clara, que ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens. La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, se extenderá hasta el 30 de mayo. Esta exposición, que se extenderá hasta el 30 de mayo, estará comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y reunirá un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

La celebración de la boda imperial "supuso que durante 64 días Sevilla fuese sede de la corte, con todo lo que ello implicaba". Por tal motivo, se han programado ocho conferencias de la mano de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, una semanal, que se celebrarán en el mismo periodo de tiempo que estuvo el emperador en Sevilla. Por tanto, se realizarán entre el 11 de marzo y el 13 de mayo de 2026 (excepto en Semana Santa y Feria).

Durante el primer trimestre del año se celebrará la exposición Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento. La época de Carlos V que devolverá "su ADN original a la Casa de la Contratación, donde se albergarán, de forma permanente, documentos cartográficos de esta época de continuos descubrimientos geográficos, gracias a impresionantes gestas de marinos y aventureros europeos que cambiaron el curso de la Historia".

Concursos de fotografía, poesía y artes plásticas

Además, se pondrán en marcha tres concursos "que recojan el espíritu de esta celebración y sirvan para poner en valor el talento de los artistas sevillanos e impulsar su promoción":

Concurso de fotografía : con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de poesía : también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de artes plásticas El clavel. La flor de Carlos V e Isabel de Portugal: este concurso se convocará de la mano de la Asociación Gremial del Arte Sacro, y servirá para poner en valor la llegada a Europa desde oriente de esta flor, con motivo de la boda imperial. Este certamen contará con una única obra premiada con 5.000 euros.

En el segundo trimestre del año se celebrarán cinco talleres basados en la gastronomía, la música, la medicina o la moda en la época. Cada taller tendrá una capacidad de 150 personas

A lo largo de 2026 se reeditará el libro La Boda del Emperador, que Juan de Mata Carriazo escribió en 1958. Una obra que, pese a su reedición en 1997, está agotada, y que "esta efeméride será el impulso para estrenar nuevas pastas".