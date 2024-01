“Este verano esperamos un fuerte crecimiento de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Sevilla”

Sergio Millanes (Madrid, 1977), el ingeniero técnico aeronáutico que dirige el aeropuerto de Sevilla desde 2021, explica los factores que han derivado en los más de 8 millones de pasajeros.

–¿Cómo valora el récord histórico de pasajeros logrado en 2023?

–Estamos muy satisfechos por el resultado obtenido (8.071.524 pasajeros), reflejo del interés y la disposición del aeropuerto por ampliar su área de influencia y su actividad, Toda mejora en la actividad conlleva una mejora en la sociedad y en el desarrollo socioeconómico del área que sirve.

–¿En qué medida ha influido la modernización y ampliación de la terminal en ese récord?

–Puedo garantizar que ha influido. De no ampliar la capacidad, habría sido más complicado crecer por falta de espacio. La ampliación del aeropuerto se ha basado en los datos que facilitan las compañías y hablando con ellas. Nosotros facilitamos la tarea de mover gente. También el crecimiento atrae crecimiento porque las compañías ven que en el aeropuerto se invierte, que mejoran las instalaciones, que su operativa es mejor en cantidad y calidad. Ha cambiado mucho la manera de operar de las compañías, con una mayor eficiencia. Nuestros clientes son los pasajeros y las compañías aéreas. Si tratas bien a los clientes estos vuelven con más frecuencia. Hemos notado una gran mejoría en los servicios que prestamos a las compañías aéreas y eso se traduce en buenos números en sus indicadores de actividad,

Además, el terminal se ha abierto al exterior, se ha hecho más permeable. Incluso la zona vieja del aeropuerto se ha renovado y hecho más premiable. El pasajero percibe ahora una luz. El de Sevilla era un aeropuerto con poca luz y eso ha cambiado radicalmente.

–La capacidad máxima del aeropuerto son 10 millones de viajeros ¿se sobrepasará pronto esta cifra?

–Esa capacidad de 10 millones que tenemos ahora es una cifra estimada que va a aguantar un tiempo. Cuando hablamos de la capacidad no significa que el pasajero 10 millones más uno no pueda entrar. Es decir, si nos vemos con problemas de capacidad, actuaremos sobre los procesos que funcionan en el aeropuerto: accesos, parking, facturación, filtro, embarque, llegadas, plataforma, etc. Podemos actuar sobre el proceso más limitante para que esa capacidad total suba. Por ejemplo, si se necesitan más puertas de embarque, actuaríamos ampliándolas.

–¿En 2025 podrían sobrepasar los 10 millones de viajeros?

–Si las perspectivas se mantienen, parece que el crecimiento seguirá. Si me pregunta si llegaremos entonces a los 10 millones, lo dudo. Aunque es verdad que dudaba de que fuéramos a hacer el récord histórico en este año y lo hemos hecho. O sea, que puede pasar. Si pasa veremos signos con antelación que nos harán actuar sobre esos pequeños subsistemas o procesos.

–¿Qué planes a medio y largo plazo tiene el aeródromo?

–Si la demanda de tráfico va creciendo, tendremos que ir adaptándonos. Nuestro plan a corto y medio plazo es tocar esos subsistemas que le decía que estén un poco más ajustados en cuanto a su capacidad. A largo plazo, tendremos que hacer alguna inversión de calibre.

–Los viajeros de conexiones internacionales todavía no se han recuperado al 100% tras la pandemia

–En los últimos meses de 2023, estábamos prácticamente en los valores de reparto que había antes de la pandemia (50% internacional-50% nacional). El tráfico internacional es el que más está creciendo y para este verano el crecimiento de pasajeros internacionales pensamos que puede ser fuerte.

–La conexión del aeropuerto con la estación de tren de Santa Justa no acaba de construirse, ¿la ve urgente?

–Valoramos positivamente cualquier iniciativa de otras administraciones que lleve a una mejora de la capacidad del pasajero para llegar al aeropuerto, cualquier mejora en la accesibilidad y en la conexión con el aeropuerto porque queremos que sea lo más fácil posible para todos los usuarios, pero no está en nuestras competencias. Un tren al aeropuerto siempre aporta, cuantas más opciones, mejor. Las administraciones contaron con nosotros en los estudios previos y les hemos ayudado a que sigan adelante, pero no nos han transmitido una fecha cerrada.

–¿Qué opina sobre el peso superior al 90% de las compañías low cost en Sevilla desde hace años?

–Creo que la frontera entre las low cost y las que no lo son es muy difusa porque todas las compañías van a ajustar costes en la medida posible. Es una tendencia internacional de crecimiento de estas compañías y las que no lo son han adoptado las mismas prácticas. Poca gente deja de ir a un destino porque la compañía que lo opera sea low cost. Nuestro objetivo es cuantas más compañías mejor, diversificar lo máximo posible, dar oportunidad a todas las que quieran operar con nosotros y hacerlo en las mejores condiciones. Además, las compañías apuestan por aquellos destinos a los que le ven rentabilidad. Nosotros queremos todos los pasajeros. Igual que crecen las low cost están creciendo algunas otras. Estamos operando con cada vez mayor número de compañías y las tratamos a todas igual de bien. Hay otras compañías pequeñas que siguen creciendo mucho en volumen: Transavia, Tap y Wizzair. Si hubiera un problema con esas compañías, lo habría a nivel internacional porque operan en muchas ciudades.

Éxito en las redes sociales de las nuevas pasarelas de colores

Sergio Millanes destaca qué ha pasado en las redes sociales con las nuevas pasarelas de colores del aeropuerto de Sevilla.

"Hemos adoptado de manera extraoficial el lema de 'Sevilla tiene un color especial' en las pasarelas porque tienen unas láminas que, aparte de aislar de las temperaturas altas y ayudar a climatizar la pasarela, tienen una reflectancia para evitar que entre demasiada insolación. La solución que se optó fue que tuviera un efecto de iridiscencia, que hace que por la mañana, con un ángulo de incidencia del sol, se vea rosa, luego verde... Dependiendo del ángulo que tengas se ve de un color u otro. La foto que ha tenido mucho éxito en las redes sociales está hecha desde la propia pasarela y se ve el nuevo cartel de Sevilla con un color especial".