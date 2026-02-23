Un exjugador del Real Betis sale en defensa de Matías Almeyda: "Me gustaría que hubiera demandado"

Tras la victoria en el Coliseum, el Sevilla Fútbol Club afronta el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié de otra manera. Los hispalenses consiguieron los tres puntos gracias a un gol de Djibril Sow a pase de Akor Adams, lo que permite llegar al duelo ante el eterno rival con cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Sin embargo, lo que no parece que vaya a cambiar es la sanción impuesta a un Matías Almeyda que no se sentó en el banquillo para dirigir a los suyos ante el Getafe y, si el TAD no lo impide, tampoco lo hará en el Estadio de La Cartuja el próximo domingo.

El castigo impuesto al bonaerense es uno de los temas de moda en el fútbol patrio, convirtiéndose en un referente a la hora de hablar tanto de sanciones como del colectivo arbitral. Más de una semana después de todo lo ocurrido, el exjugador del Real Betis, Dani Giménez, ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el Sevilla FC - Deportivo Alavés de la pasada semana para mostrar su desacuerdo con la actuación del colegiado que dirigió a su equipo este domingo. El actual entrenador de la SD Sarriana, que cayó por uno a cero frente al Coruxo FC en el minuto 97, fue expulsado "por decir que era una puta vergüenza a mi banquillo. A ver si no voy a poder hablar ahora", comentaba en rueda de prensa antes de exponer su visión sobre Almeyda y la actuación de Galech Apezteguía: "Me gustaría que hubiese ido por lo civil y que hubiera demandado. Me hubiera hecho mucha gracia, porque tienen unas ganas de protagonismo y hacer lo que ellos quieran".

"Se sienten atacados por todo lo que pasa en el campo, cuando ellos lo que tienen que ser es jueces y no inventarse cosas", remataba Giménez un discurso en el que dejó claro su malestar con los colegiados: "El problema de los árbitros es el ego que tienen, que parece que se sienten atacados en todo momento, cuando ni me dirijo a él. No tienen sensibilidad, no tienen fútbol, no tienen nada. Ese es el problema. Me gustaría que les grabasen para ver el ridículo que hacen en sus decisiones y cómo hablan, porque a mí me ha hablado mal el linier. El día que entrenen como entrenamos los jugadores y los entrenadores, me callaré la boca, pero su entrenamiento es ir a un gimnasio y dar vueltas a un campo. Les hacen pruebas físicas, pero la vista no se la ven".

No son sólo Dani Giménez y Matías Almeyda los que han cargado recientemente contra el colectivo arbitral. Cada vez son más los jugadores y entrenadores que unen su voz para pedir igualdad de criterios y explicaciones ante polémicas que se generan desde la más absoluta nada. Pese a que el castigo al entrenador del Sevilla Fútbol Club ha sido una medida de advertencia para todos aquellos que no se comporten de la forma adecuada, el efecto que ha causado es el de una revolución cada vez menos encubierta, convirtiéndose en una especie de mártir en la lucha frente a una Real Federación Española de Fútbol que sigue tapando a los suyos como se ve cada semana en el progama 'Tiempo de Revisión'.